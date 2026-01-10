Tornano gli incontri del Laboratorio Culturale, si parla di intelligenza artificiale

Un primo semplice approccio all’intelligenza artificiale

Venerdì 16 gennaio alle 16.30 appuntamento con Matteo Scutifero

VERCURAGO – Prosegue con la seconda parte che si svolgerà fino alla primavera 2026, il ciclo del Laboratorio Culturale per adulti e terza età organizzato dal Comune di Vercurago con la Commissione politiche sociali.

Il prossimo incontro dal titolo “Capire l’intelligenza artificiale: tra curiosità, miti e opportunità” avrà come tema un primo semplice approccio all’intelligenza artificiale, spiegata dal Matteo Scutifero, già vincitore di diversi premi nel campo dell’innovazione e membro del team TEDx Lecco.

L’appuntamento è venerdì 16 gennaio alle 16.30 presso il salone dell’oratorio San Giovanni Bosco di Vercurago (via IV Novembre, 1).