Tutto pronto per la nuova edizione della rassegna “Estate Musicale Ervese”

Quattro appuntamenti di grande prestigio artistico nel cuore della Valle San Martino

“Questo percorso artistico porterà nel nostro Comune interpreti di altissimo livello”

ERVE – A Erve l’estate 2026 si arricchisce nuovamente di musica, cultura ed emozioni grazie alla nuova edizione della rassegna “Estate Musicale Ervese”. Questa edizione si conferma un importante appuntamento culturale del territorio, capace di coniugare eccellenza artistica e valorizzazione delle bellissime location offrendo al pubblico occasioni uniche di ascolto.

“Ringrazio la Pro Erve, sponsor principale della rassegna, e gli altri sponsor, Acinque Energia, Consorzio BIM Bergamo, LIONS Club Val San Martino e Larioelettra – ha detto il sindaco Giancarlo Valsecchi -. Questo percorso artistico porterà nel nostro Comune interpreti di altissimo livello, molti dei quali stabilmente impegnati nelle produzioni del Teatro alla Scala di Milano, e tra questi il baritono Giuseppe Capoferri, Direttore Artistico dell’Estate Musicale Ervese”.

LA LOCANDINA DELLA RASSEGNA