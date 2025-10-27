Vercurago. E’ iniziato il nuovo ciclo del Laboratorio Culturale

Un programma molto vario e ricco di interventi qualificati

LECCO – E’ iniziato il nuovo ciclo del Laboratorio Culturale per adulti e terza età organizzato dal Comune di Vercurago con la Commissione politiche sociali. Il programma è molto vario e ricco di interventi qualificati su argomenti che spaziano dall’arte alla geopolitica e alla comunicazione, dalle nuove tecnologie alla salute.

Gli eventi pomeridiani o serali si terranno, grazie alla preziosa collaborazione della parrocchia, presso il salone dell’oratorio S.G. Bosco di Vercurago, mentre l’evento del 1° dicembre 2025 si terrà presso al sala consiliare del Comune.

Di rilievo locale la presentazione, prevista per il 10 febbraio 2026, dei primi risultati dei nuovi scavi archeologici in corso nei pressi della Rocca dell’Innominato da parte di Alice Maria Sbriglio, Funzionaria Archeologa Soprintendenza ABAP Como e Lecco.

Il prossimo incontro è in programma il 30 ottobre con l’intervento del filosofo e docente Giovanni Quartini. Di seguito la locandina del prossimo appuntamento e il programma completo.