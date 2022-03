Vercurago. Tre incontri per riflettere con i Circoli Acli e le Parrocchie

Si comincia il 30 marzo con il dialogo col giornalista e scrittore Alberto Campoleoni

Appuntamento presso il Salone dell’Oratorio “San Giovanni Bosco” di Vercurago

CALOLZIOCORTE – Sono tre gli appuntamenti del percorso che il Circolo Acli di Calolziocorte, insieme con le Parrocchie di Pascolo-Vercurago, l’Unità pastorale di Calolzio-Foppenico-Sala (che ospitano gli incontri nel salone dell’oratorio di Vercurago) e i Circoli Acli di Garlate, Olginate, Pescate.

Si inizia mercoledì 30 marzo alle ore 20.30 col primo incontro pubblico sul tema del libro: “Un nuovo passo” – Appunti sulla corresponsabilità dei laici nella Chiesa (Edizioni AVE, 2021).

Dialogo e confronto a partire dalle riflessioni sulla corresponsabilità dei cristiani nella comunità ecclesiale e nel mondo. Stimoli per riflettere, col desiderio di condividere, mettere a disposizione pensieri che come “semi” possano diffondersi affinché ciascuno continui da sé compiendo la propria parte, nella grande famiglia che è la Chiesa.

In dialogo con l’autore Alberto Campoleoni. Giornalista e scrittore, esperto di temi ecclesiali ed educativi. Appuntamento presso il Salone dell’Oratorio “San Giovanni Bosco” di Vercurago (via IV Novembre, 1). Ingresso libero con regolare Green pass e distanziamento e mascherina. Seguiranno riflessioni attorno ai temi Ambiente e Clima (20 aprile), e Educare (maggio) in collaborazione coi Circoli di resistenza delle Acli bergamasche.