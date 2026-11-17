La cerimonia di posa dell’opera è in programma mercoledì 25 novembre

Sarà collocata all’inizio della nuova pista ciclopedonale “Las Mariposas” recentemente inaugurata

CALOLZIOCORTE – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, l’Amministrazione comunale, organizza una cerimonia per la posa di un’opera simbolica, che sarà collocata all’inizio della nuova pista ciclopedonale “Las Mariposas” recentemente inaugurata.

L’opera, donata alla cittadinanza, è stata ideata e realizzata dell’artista calolziese Emanuele Iob in collaborazione con Paolo Butti. La cerimonia di posa dell’opera è in programma mercoledì 25 novembre alle 10 all’ingresso del monastero del Lavello.

All’evento parteciperà anche una rappresentanza degli studenti e dei docenti dell’istituto “Lorenzo Rota”. Sono stati proprio loro infatti a esprimere il desiderio di lasciare in paese un segno tangibile per non dimenticare e per sensibilizzare contro ogni forma di violenza.