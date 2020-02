A Calolziocorte la mostra “Auschwitz, Memories of horror”

In mostra l’artista cubano Ariel Osvaldo Balmaseda

La mostra è promossa da Anpi Valle San Martino e Lake Art

CALOLZIOCORTE – Anpi Valle San Martino e Lake Art, con il patrocinio del comune di Calolziocorte, presentano dal 15 febbraio all’1 marzo la mostra “Auschwitz, Memories of horror”, dell’artista cubano Ariel Osvaldo Balmaseda, conosciuto principalmente per le sue opere fotografiche piene di simbolismi, concetti minimalisti e acute metafore sulla realtà circostante.

Ariel, con questo lavoro, presenta una svolta inaspettata nella sua carriera. Questa volta non usa immagini catturate con il suo obiettivo, ma fotografie storiche della Seconda Guerra Mondiale per raccontarci di un ieri che trova echi nel nostro quotidiano. Qui e ora. Il dilemma della contrapposizione memoria-oblio è posto davanti ai visitatori attraverso foto di grande formato, manipolate con occhi che scrutano il passaggio dalla vita alla morte nei campi di lavoro. Istantanee grezze di un dramma che ha scosso il mondo per sempre.

Le opere, trattate digitalmente da Ariel, non solo causano un impatto emotivo forte, ma ravvivano anche l’eticità dell’essere umano rispetto all’olocausto, un atto inspiegabile e criminale in cui l’assurdo pensiero e l’odio razziale proprio di nazisti e collaborazionisti, hanno battuto la ragione. Un allestimento temporaneo in cui l’Anpi della Valle San Martino e Lake Art hanno voluto inserire anche diversi “pannelli cronologici” che riassumono la storia della dittatura e della Seconda Guerra Mondiale: l’Italia fascista, le guerre Coloniali, l’irredentismo e l’occupazione della Grecia e dei Balcani, l’armistizio, la repubblica fantoccio di Salò e il riscatto popolare della Guerra di Liberazione. All’ingresso un pannello riassume, brevemente le storie di diversi calolziesi che hanno trovato la morte nei campi di sterminio e il monito/lascito della senatrice a vita Liliana Segre recitato lo scorso mese presso il Parlamento Europeo.

Date e orari di apertura

Domenica 16 febbraio dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18;

Sabato 22 febbraio dalle 15 alle 18. Alle ore 16.00, incontro con Augusto Giuseppe Amanti del direttivo provinciale dell’Anpi lecchese. Breve report sugli internati militari italiani e i deportati del territorio lecchese;

Domenica 23 febbraio dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18;

Sabato 29 febbraio dalle 15 alle 18;

Domenica 1 marzo dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18;

La mostra è allestita presso le sale espositive Italo Neri di piazza Vittorio Veneto a Calolziocorte. Info e prenotazioni scrivendo alla pagina Facebook Anpi Provinciale di Lecco oppure alle mail marika.corrado@alice.it – daniele.vanoli@gmail.com.