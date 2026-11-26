In vendita ornamenti natalizi, piccoli presepi, scatole e piatti decorati, realizzati a mano dai soci artisti

Appuntamento nella Sala a Volta del Monastero domenica 29 novembre, domenica 6 e martedì 8 dicembre

CALOLZIOCORTE – Il Natale torna al Monastero del Lavello con il tradizionale mercatino solidale, appuntamento che da anni anima uno dei luoghi storici del territorio e sostiene le attività culturali dell’associazione. L’edizione 2026 si svolgerà nella Sala a Volta in tre giornate: domenica 29 novembre, domenica 6 dicembree martedì 8 dicembre.

In tutte le date il mercatino sarà aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. Protagonisti saranno gli oggetti fatti a mano, realizzati con cura dai soci artisti e capaci di unire arte e artigianato. Tra le proposte ci saranno ornamenti natalizi originali, piccoli presepi, scatole e piatti decorati con richiami ai paesaggi del territorio, oltre ad altre creazioni.

L’iniziativa rappresenta una tradizione che affonda le radici negli anni Novanta. Il mercatino è nato come occasione di raccolta fondi per sostenere le attività dell’associazione e contribuire, in particolare, a piccoli interventi di restauro nella chiesa e nel complesso conventuale.

Nel tempo, il ricavato ha permesso di finanziare e organizzare numerosi appuntamenti culturali dedicati alla storia della chiesa di Santa Maria del Lavello e della Val San Martino, oltre ad altre iniziative. Un sostegno che consente all’associazione di portare avanti in autonomia il proprio impegno culturale.

Anche quest’anno, dunque, il mercatino sarà un’occasione per trovare idee regalo e decorazioni realizzate a mano, contribuendo allo stesso tempo alla continuità delle attività promosse al Lavello.