Calolziocorte. Un docufilm sulla fragilità inaugura la Festa di San Michele

Proiezione del docufilm di Carlo Limonta, un racconto corale di fragilità, diritti e comunità in dialogo

La serata si svolgerà venerdì 3 ottobre

CALOLZIOCORTE – In occasione della serata inaugurale della tradizionale Festa di San Michele, venerdì 3 ottobre alle ore 20:30 sarà presentato il docufilm realizzato dall’Associazione Lo Specchio A.P.S. e da Upper – un paese per star bene di Monte Marenzo.

Proprio a Foppenico, 35 anni fa, nel 1990, un gruppo di giovani volontari decise di unirsi in associazione scegliendo di dedicare il proprio tempo libero alle persone con disabilità, con un duplice obiettivo: promuovere iniziative per migliorarne la qualità della vita favorendone l’integrazione sociale e sensibilizzare la cittadinanza sui temi dei diritti e della solidarietà.

“Può una cinepresa infrangere la corazza della disabilità e rivelare la profonda umanità che custodisce? E in che modo la fragilità, quando è condivisa, può trasformarsi in una forza mite capace di opporsi alla muscolarità e alla violenza che minacciano il mondo?” sottolineano gli organizzatori.

Girato tra il 2023 e il 2024 al Centro Diurno Disabili “Rugiada” di Calolziocorte e nel territorio lecchese, il docufilm porta la regia di Carlo Limonta, autore del soggetto e della sceneggiatura insieme ad Angelo Gandolfi.

I protagonisti sono accompagnati da una voce fuoricampo dal forte valore simbolico, mentre le immagini trasformano una realtà severa in lampi di intenso lirismo, senza mai scivolare nel pietismo né piegarsi a censure del politically correct. Volontari, operatori, genitori e tecnici dei servizi raccontano e si raccontano, mostrando come la condivisione delle fragilità abbia mutato profondamente la loro visione della vita e delle vicende umane.

Il film, della durata di 40’ (trailer disponibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=V5MNLIeeTA0), ha debuttato il 14 novembre 2024 in prima nazionale nella prestigiosa Sala Capitolare del Senato a Roma, su invito del senatore Tino Magni, ed è stato presentato in prima visione pubblica il 18 gennaio 2025 all’Auditorium di Calolziocorte, alla presenza del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

Le musiche originali sono firmate dal gruppo Ouroborus. Con la proiezione del 3 ottobre il docufilm raggiunge la sua quindicesima replica e sarà presto iscritto al Festival del Cinema Nuovo – Films & Disability di Bergamo.

La serata del 3 ottobre si aprirà alle 19 con una cena conviviale (su prenotazione). Al termine della proiezione seguirà un momento di testimonianza e confronto dedicato al tema della fragilità, guidato da due realtà del territorio: ARCI Spazio Condiviso e Fondazione Anfora.