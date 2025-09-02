Calolziocorte. Un incontro per ricordare il partigiano Giovanni Pesce

Un evento per riscoprire la storia e l’impegno di Giovanni Pesce attraverso il libro “Per non dimenticare”

L’iniziativa si svolgerà sabato 6 settembre alle 18 presso il Circolo Arci “Spazio Condiviso”

CALOLZIOCORTE – Il Circolo ARCI “Spazio Condiviso” e la sezione Anpi Valle San Martino organizzano un incontro dedicato alla presentazione del libro di Giovanni Pesce, Per non dimenticare. L’iniziativa si terrà sabato 6 settembre alle ore 18, presso il Circolo Arci “Spazio Condiviso”, in piazza Regazzoni 7 a Calolziocorte.

Durante l’incontro verrà presentato il libro e saranno proiettati alcuni estratti dal video allegato all’opera: una testimonianza inedita del comandante partigiano dei GAP (Gruppi di Azione Patriottica) Giovanni Pesce, Medaglia d’Oro della Resistenza.

“Pesce ripercorre la propria vita, dal duro lavoro come migrante in Francia, alle azioni nelle Brigate Internazionali durante la Guerra civile spagnola, dal confino a Ventotene fino alla lotta partigiana antifascista alla guida dei GAP, sia a Torino che a Milano, al fianco di figure storiche come Dante Di Nanni e la compagna di vita e di lotta Nori Brambilla” spiegano gli organizzatori dell’incontro.

Interverranno la curatrice del libro, Laura Tussi, e Fabrizio Cracolici.