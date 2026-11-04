Campsirago Luogo d’Arte Autunno, un weekend tra jazz e teatro nel bosco

Il borgo di Campsirago ospita due giornate dedicate al rapporto tra arte e natura

Sabato 7 e domenica 8 novembre

COLLE BRIANZA – Un fine settimana tra jazz, teatro immersivo e laboratori creativi, con il bosco che diventa palcoscenico e la natura protagonista delle esperienze artistiche. Campsirago Luogo d’Arte Autunno torna sabato 7 e domenica 8 novembre a Campsirago, frazione di Colle Brianza, con un nuovo appuntamento della rassegna giunta alla sua nona edizione e curata, nella direzione artistica e organizzativa, da Campsirago Residenza.

Due giornate pensate per coinvolgere adulti, famiglie e bambini, attraverso proposte che intrecciano musica dal vivo, arti performative e attività esperienziali. Un programma che invita a vivere il borgo e il paesaggio circostante attraverso linguaggi diversi, mettendo al centro il rapporto tra arte, natura e comunità.

Ad aprire il weekend, sabato 7 novembre, sarà il ritorno del Jazz Cafè, che da questa stagione si sposta al sabato sera. Ospite della serata sarà Eloisa Manera, protagonista del concerto “DUENDE”, in programma alle 22. Il suo progetto musicale si muove tra improvvisazione e contaminazioni sonore, facendo dialogare mondi apparentemente distanti: dalle composizioni di Bach al blues, fino alle suggestioni di Bartók.

La serata inizierà già alle 20 con una cena su prenotazione, proposta in versione vegetariana e realizzata con prodotti del territorio. Alle 21 spazio al Jazz Cafè, con l’ascolto condiviso di vinili, un momento gratuito al quale il pubblico potrà contribuire portando anche i propri dischi da casa. L’ascolto accompagnerà la serata prima e dopo il concerto, mantenendo lo spirito partecipativo che caratterizza l’iniziativa.

La domenica sarà invece dedicata soprattutto al teatro nel bosco e alle attività per l’infanzia. Al centro della giornata ci sarà “Alberi Maestri”, spettacolo itinerante e immersivo proposto nella versione per adulti e in quella dedicata ai più piccoli, “Alberi Maestri Kids”.

In scena dal 2019 e tradotto in diverse lingue, “Alberi Maestri” accompagna gli spettatori in un percorso alla scoperta del mondo vegetale, delle sue forme di intelligenza e delle relazioni che caratterizzano la vita degli alberi. Un’esperienza che unisce teatro e paesaggio, invitando a osservare la natura da una prospettiva diversa. La partenza è fissata alle 10, con un itinerario che condurrà il pubblico da Mondonico fino al borgo di Campsirago, lungo il sentiero 1.

Pensato per bambine e bambini dai 4 ai 10 anni, “Alberi Maestri Kids” trasforma invece il bosco in uno spazio di esplorazione e gioco, dove i piccoli spettatori diventano protagonisti di un’avventura tra suoni, musiche e danze. Sono previste due repliche, alle 11 e alle 15.

Accanto agli spettacoli, il programma propone anche due laboratori artistici ed esperienziali curati da Claudia Saracchi e Rossana Maggi, pensati per differenti fasce d’età.

Alle 10 si terrà “Tutte le forme del legno”, attività rivolta ai bambini da 1 a 3 anni, che attraverso profumi, consistenze e piccoli gesti permetterà di esplorare le caratteristiche e le trasformazioni di questo materiale naturale.

Alle 16.30 sarà invece la volta di “Micro macro foglia”, laboratorio per bambine e bambini dai 4 ai 10 anni. Partendo dall’osservazione di una foglia, i partecipanti saranno accompagnati alla scoperta dei dettagli e dei piccoli mondi che si nascondono al suo interno, in un’esperienza che unisce curiosità scientifica e creatività.

Il fine settimana restituisce così lo spirito di Campsirago Luogo d’Arte: una rassegna che fa dialogare spettacolo, musica e attività artistiche, trasformando il borgo e il suo paesaggio in uno spazio di incontro e partecipazione.

Il programma completo, le informazioni sulla biglietteria e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito www.campsiragoresidenza.it.