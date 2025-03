Campsirago Luogo d’Arte, il ricco programma della 6^ edizione

Dal 29 marzo al 18 maggio

Ecco il palinsesto di iniziative

COLLE BRIANZA – Un palinsesto ricchissimo di spettacoli, incontri e laboratori compone la VI edizione della rassegna Campsirago Luogo d’Arte organizzata da Campsirago Residenza. La nuova programmazione primaverile 2025 propone tre weekend, ognuno contraddistinto da un tema differente: il primo fine settimana di sabato 29 e domenica 30 marzo, dal titolo Per un teatro dell’incolto: natura, comunità e cultura, inaugura un ampio progetto di ricerca e di attivazione culturale territoriale con l’obiettivo di creare una rete di progettazione e curatela che unisca gli aspetti performativi con quelli della divulgazione e dell’educazione ambientale. In programma, in anteprima nazionale, il nuovo spettacolo di Campsirago Residenza InNatura, per bambine, bambini e famiglie e adulti; ma anche laboratori artistici a tema per i più piccoli, due incontri gratuiti e la performance Alberi maestri.

Il weekend del 12 e 13 aprile – Per un’ecologia queer: desideri, possibilità, attivismo – esplora invece il tema dell’identità di genere con spettacoli teatrali in natura e laboratori artistici per le nuove generazioni e per gli adulti. La rassegna si conclude il 17 e 18 maggio con il fine settimana intitolato Foreste in cammino: le radici dell’arte affondano nei territori: in programma spettacoli e laboratori interamente dedicati al mondo arboreo. Come sempre la rassegna si svolge a Palazzo Gambassi, sui suoi palchi all’aperto e nel bosco dell’antico borgo medievale di Campsirago.

Inoltre – grande novità di quest’anno – Campsirago Residenza aggiunge alla rassegna tre serate di musica live e ascolto condiviso di vinili nel suo JAZZ CAFE’. Giovedì 17 aprile e giovedì 15 maggio dalle ore 19.00 a Campsirago Residenza il pubblico può assistere a concerti con ospiti speciali, presentazioni in anteprima di album e può portare i propri vinili da ascoltare insieme con un impianto audio d’eccezione settato e installato dal batterista e ingegnere del suono giapponese Nori Tanaka. I componenti dell’impianto valvolare sono stati selezionati personalmente da Tanaka e arrivano da Stati Uniti, Giappone, Canada, Germania, Italia.

Campsirago Residenza si anima così da marzo a maggio con appuntamenti differenti e volti a creare sempre di più una comunità culturale nel borgo di Campsirago, a offrire al pubblico e alle nuove generazioni – dai più piccoli (a partire da un anno) ai ragazzi e alle ragazze – esperienze teatrali e artistiche innovative e a realizzare momenti e spazi di confronto, discussione e condivisione intorno a tematiche ambientali e di rigenerazione a base culturale. La rassegna primaverile è anche occasione per una gita fuori porta nella natura incontaminata del Monte di Brianza, che unisce la bellezza del panorama su Montevecchia e sulla vallata, la visita al quattrocentesco Palazzo Gambassi ad attività artistiche per tutte le età.

Tante e importanti le collaborazioni con parchi, enti, associazioni e realtà del territorio, insieme con Fondazione Cariplo e con Alma Mater Studiorum – Università di Bologna: ERSAF Lombardia, Parco del Monte Barro, Cooperativa sociale Eliante, Parco Nord Milano, Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, Rete Italiana giovani Facilitatori Aree Interne, Consorzio Forestale Lecchese, Associazione OGVN.

QUI TUTTO IL PROGRAMMA