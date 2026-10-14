Campsirago Luogo d’Arte, teatro e natura per tutta la famiglia

Domenica 18 ottobre due appuntamenti per famiglie nella IX edizione della rassegna

Sisale”, spettacolo multisensoriale per bambini da 0 a 5 anni, e “Enciclopedia poetica”, laboratorio artistico per famiglie

COLLE BRIANZA – Il borgo di Campsirago si prepara ad accogliere una nuova giornata all’insegna del teatro, della creatività e del rapporto con la natura. La IX edizione di Campsirago Luogo d’Arte, rassegna diretta e organizzata da Campsirago Residenza, propone domenica 18 ottobre due appuntamenti rivolti ai più piccoli e alle loro famiglie: lo spettacolo multisensoriale “Sisale” e il laboratorio artistico “Enciclopedia poetica”.

La giornata si svolgerà a Campsirago, frazione del Comune di Colle Brianza, sul Monte di Brianza. La Festa della Burolla, inizialmente prevista per la stessa data, è stata annullata. Restano confermate, invece, le attività teatrali e laboratoriali inserite nel programma della rassegna.

Prodotto da Campsirago Residenza e rivolto a bambine e bambini da zero a cinque anni, “Sisale” accompagna il pubblico in un viaggio che segue le avventure della tartaruga Totò, dalle montagne fino alla riva del mare, dove deporrà le sue uova. Canti, nenie e momenti di meraviglia scandiscono un percorso pensato per coinvolgere i più piccoli attraverso i sensi, l’ascolto e la scoperta.

Con la regia di Anna Fascendini, lo spettacolo si sviluppa come una partitura poetica e partecipativa. I bambini, seduti inizialmente a semicerchio, vengono coinvolti in un’esperienza che punta sulla condivisione e sulle emozioni. Quando Totò riuscirà a deporre le sue uova, saranno proprio loro a conquistare lo spazio scenico, diventando parte attiva del racconto.

Accanto al teatro, per tutta la giornata sarà possibile prendere parte a “Enciclopedia poetica”, un laboratorio artistico dedicato alle famiglie. L’attività invita a osservare l’ambiente circostante e a trasformare le proprie scoperte e suggestioni in un’opera collettiva: un’enciclopedia della natura destinata a rimanere a Campsirago come testimonianza condivisa del luogo e della comunità che lo vive.

Il programma prevede il laboratorio dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17. Lo spettacolo “Sisale” andrà invece in scena alle 10.30 e alle 16, con una proposta specificamente pensata per la prima infanzia.

La rassegna Campsirago Luogo d’Arte si inserisce in un progetto culturale che mette in relazione arte e paesaggio, creando occasioni di incontro e partecipazione per il territorio. L’iniziativa è realizzata da Campsirago Residenza in Partenariato Speciale Pubblico Privato con il Comune di Colle Brianza ed è finanziata dall’Unione europea – NextGenerationEU. A sostenerla sono inoltre Fondazione Cariplo, il Ministero della Cultura e Regione Lombardia. La manifestazione gode del patrocinio della Provincia di Lecco.

Il programma completo, le informazioni sulla biglietteria e gli eventuali aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale www.campsiragoresidenza.it.