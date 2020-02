Cantautori protagonisti per la seconda edizione de “I re nudi”

Tornano le serate in musica alla Taverna ai Poggi con “I re nudi”

Seconda edizione del festival dedicato alla canzone

LECCO – La Taverna ai Poggi in collaborazione con HD Studio, Crams e supporto di PierFrau, lanciano “I RE NUDI”: rassegna, giunta alla seconda edizione, che vuole mettere al centro “La Canzone” per farla vivere, raccontare, spogliare, in un contesto di convivialità e relazione accompagnati da buon cibo e buon bere.

Tre cantautori per 5 serate, 15 cantautori, 2 volte al mese, nomi noti e voci emergenti, armati solo dei loro strumenti, e per questo a nudo, in scena per condividere la parte più intima della loro arte.

“Facciamo che il tempo libero diventi tempo liberato” era lo slogan del primo festival musicale organizzato dalla rivista “Re Nudo” e che ha visto, nel 1971, le colline tra Lecco e Ballabio invase da migliaia di persone nel nome della musica, dell’arte, della controcultura. Altri tempi, altre dinamiche, altra società, altre sonorità…ma, ancora, gli stessi bisogni, le stesse speranze e gli stessi sogni.

La rassegna “I RE NUDI” arriva quindi alla seconda edizione. Gli artisti in scena saranno sempre 3 ogni serata ma quest’anno rispetto all’anno scorso sarà estesa la possibilità di partecipazione anche a nuovi artisti, selezionandone uno per serata tramite concorso. Il migliore artista selezionato, a insindacabile giudizio della commissione artistica de I Re Nudi, vincerà la possibilità di registrare (audio e video) un live acustico o in studio o presso una location esclusiva da destinarsi.

LE SERATE E GLI ARTISTI SUL PALCO

7 Febbraio: Naima Faraò , Gaia Banfi

21 Febbraio: Zuin, HeyHimalaya

6 Marzo: massaroni pianoforti, Pier Frau

20 Marzo: Davide Zilli, Tommaso Intrieri

3 Aprile: Paolo Antonio, Nicolò Pantano