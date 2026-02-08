Capolavoro per Lecco: il disegno nella bottega dei Bellini tra arte, parole e musica

Il curatore Calogero e l’arpista Grab guidano il pubblico alla scoperta delle molteplici funzioni del disegno tra Jacopo, Giovanni e Gentile Bellini

Prossimo appuntamento sabato 14 febbraio con Marco Albertario

LECCO – Non una disciplina secondaria, ma il fondamento stesso di pittura, scultura e architettura: così il disegno si è rivelato protagonista del primo incontro di approfondimento della mostra “Lessico famigliare. La bottega dei Bellini e l’alba del Rinascimento a Venezia”, allestita fino all’8 marzo a Palazzo delle Paure.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Culturale e dalla Comunità Pastorale Madonna del Rosario con la collaborazione del Comune di Lecco, ha visto in dialogo parole, immagini e musica, con il curatore della mostra Giacomo Alberto Calogero e la virtuosa arpista Virginia Grab.

Calogero ha illustrato le molteplici funzioni del disegno nella bottega dei Bellini, a partire dalla dimensione educativa, dove i figli Giovanni e Gentile si formano sotto la guida del padre Jacopo. Non solo strumento di apprendimento, ma anche funzione documentaria e di campionario creativo, come dimostrano i celebri album di Jacopo Bellini conservati al British Museum di Londra e al Louvre di Parigi. Questi raccolgono figure di animali, fiori, scenari urbani e architettonici, fungendo da “enciclopedia visiva” utilizzata anche dai figli per le loro opere. L’album in pergamena, ad esempio, fu donato da Gentile al sultano Maometto II durante la missione a Costantinopoli, mentre l’altro passò al fratello Giovanni alla sua morte.

Il pubblico ha potuto osservare le differenze tra i disegni di Jacopo, dei figli Giovanni e Gentile, e quelli di Andrea Mantegna, entrato in famiglia tramite il matrimonio con la figlia di Jacopo, Nicolosia. Le esecuzioni musicali di Grab hanno accompagnato il racconto, creando un’esperienza immersiva che ha unito arte, narrazione e musica.

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 14 febbraio alle ore 17, con l’intervento di Marco Albertario, Direttore dell’Accademia Tadini di Lovere, sul tema “La famiglia Tadini e Antonio Canova: le parole dell’amicizia”, approfondendo il rapporto tra la famiglia Tadini e il celebre scultore.