“Casanova Grand Tour” arriva a Varenna: teatro, duelli e maschere nella rassegna “I luoghi dell’Adda”

Sabato 30 maggio alle 21.15 Pantakin Teatro porterà in scena lo spettacolo dedicato alle avventure di Giacomo Casanova
Tra corti europee, Arlecchino, pantomime e colpi di scena, il pubblico sarà accompagnato in un intreccio sospeso tra realtà e invenzione
VARENNA – Prosegue la rassegna teatrale “I luoghi dell’Adda” con lo spettacolo “Casanova Grand Tour”, produzione della compagnia teatrale Pantakin in programma sabato 30 maggio a Varenna.
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