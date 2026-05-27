“Casanova Grand Tour” arriva a Varenna: teatro, duelli e maschere nella rassegna “I luoghi dell’Adda”

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casanova grand tour 30 maggio 2026

Sabato 30 maggio alle 21.15 Pantakin Teatro porterà in scena lo spettacolo dedicato alle avventure di Giacomo Casanova

Tra corti europee, Arlecchino, pantomime e colpi di scena, il pubblico sarà accompagnato in un intreccio sospeso tra realtà e invenzione

VARENNA – Prosegue la rassegna teatrale “I luoghi dell’Adda” con lo spettacolo “Casanova Grand Tour”, produzione della compagnia teatrale Pantakin in programma sabato 30 maggio a Varenna.

L’appuntamento è fissato per le 21.15 in fondo a Piazza San Giorgio, davanti all’ingresso della chiesa di San Giovanni Battista. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà nella Sala Polifunzionale De Marchi di via Roma.

Lo spettacolo, diretto da Emanuele Pasqualini, vedrà in scena Elisa Pastore, Rossana Mantese, Genny Santin Nalin e Duccio Zanone in una rappresentazione dedicata alla figura di Giacomo Casanova.

La trama segue il celebre avventuriero veneziano in un lungo viaggio tra fughe, corti europee, travestimenti e duelli, in un intreccio che mescola storia reale e invenzione teatrale. Accanto a Casanova anche il fedele servo Arlecchino, protagonista insieme a lui di un percorso tra equivoci, pantomime e colpi di scena.

Cosa sarà vero e cosa no? Riusciranno il nostro eroe e il suo fedele servo Arlecchino a sfuggire alla terribile condanna?”: è questo uno degli interrogativi che accompagneranno lo spettacolo.

“Casanova Grand Tour” ha una durata di circa 45 minuti ed è inserito nel calendario della rassegna organizzata da Teatro Invito.

i luoghi dell'adda 30 maggio 2026

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