Casargo. Concerto Gospel domenica sera nella chiesa di San Bernardino

Il concerto si terrà questa sera con inizio alle 20:45 protagonista il coro Sol Quair

Domani, 30 dicembre, la Fiaccolata dei bambini tra zampognari e misteriose presenze nel bosco

CASARGO – La Chiesa di San Bernardino di Casargo si prepara a risuonare di energia e passione grazie al concerto Gospel in programma questa sera, domenica 29 dicembre, alle 20:45. Ad esibirsi sarà il coro Sol Quair di Lecco, guidato dal maestro Giuseppe Caccialanza, che, nel pieno del suo tour natalizio, porterà la magia della musica corale in Alta Valle. Il gruppo, noto per la sua capacità di coinvolgere e appassionare il pubblico, promette uno spettacolo emozionante, carico di vibrazioni positive e suggestioni natalizie. Il concerto si preannuncia come uno degli eventi più attesi delle festività, consolidando il successo delle edizioni precedenti.

A conclusione della serata, la Proloco di Casargo offrirà ai presenti un rinfresco nella sala eventi, un’occasione per scambiarsi auguri di buon anno in un clima conviviale e di festa.

Ma le emozioni non si fermano qui: domani, 30 dicembre, sarà il turno dei più piccoli con la “Fiaccolata dei bambini”, un evento inedito che unisce tradizione e magia. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Le Nostre Radici e dalla biblioteca di Indovero in collaborazione con l’Azienda Agricola “Indovino”, avrà come punto di ritrovo la Chiesa di San Rocco a Narro, alle 17:00.

Accompagnati dagli zampognari, i bambini e le loro famiglie daranno vita a un corteo festoso che attraverserà il sentiero nel bosco fino alla Vigna di Indovero. Qui, ad attenderli, ci sarà una merenda in compagnia, arricchita dall’atmosfera sospesa e fiabesca di una giornata d’inverno. Tra luci, musiche e misteriose presenze che si nascondono nel bosco, il pomeriggio promette di regalare momenti indimenticabili sia ai più piccoli che agli adulti.

Il fine anno di Casargo si conferma così ricco di appuntamenti capaci di coinvolgere tutta la comunità, unendo musica, tradizione e convivialità.