Casatenovo, ecco “AssembraMENTI Film Festival”, la rassegna di cinema per famiglie sul rapporto tra tecnologia e umanità.

Tre serate di cinema all’aperto in oratorio a Casatenovo

“AssembraMENTI Film Festival 2026 – Tecno-logici?”: al via la rassegna cinematografica promossa nell’ambito di “Oratori: spazi per crescere”

CASATENOVO – Tre serate di cinema all’aperto dedicate a bambini, ragazzi e famiglie, per interrogarsi in modo accessibile e coinvolgente su una domanda semplice ma attuale: cosa ci rende davvero umani in un mondo sempre più connesso e digitale. È questa la proposta di “AssembraMENTI Film Festival 2026 – Tecno-logici?”, in programma all’Oratorio di Valaperta a Casatenovo.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto “Oratori: spazi per crescere”, nell’ambito della seconda edizione del Bando Porte Aperte, promosso con il sostegno di Fondazione Cariplo e della Fondazione di Comunità Lecchese, con l’obiettivo di costruire spazi educativi e culturali capaci di favorire la crescita, il dialogo e la partecipazione dei più giovani e delle famiglie, e, nel contempo, rinforzare gli Oratori in questa loro storica funzione.

Il festival si svolgerà in tre appuntamenti, il 12 e 19 giugno e il 4 settembre, con proiezioni serali a ingresso libero a partire dalle ore 21.15 circa. La rassegna propone film pensati per un pubblico ampio e intergenerazionale, capaci di affrontare temi come la cura, l’amicizia, l’immaginazione e il rapporto con la tecnologia attraverso linguaggi immediati e emozionanti. In continuità, per i giovani più grandi, ci sarà invece la proposta del Tavolo delle Politiche Giovanili di Casatenovo.

Il programma prevede venerdì 12 giugno “Il Robot Selvaggio”, storia di un robot che naufraga su un’isola e impara gradualmente cosa significhi prendersi cura degli altri; venerdì 19 giugno “IF – Gli amici immaginari”, racconto di un mondo in cui le creature dell’immaginazione rischiano di essere dimenticate; e venerdì 4 settembre “Ron – Un amico fuori programma”, che esplora il valore di un’amicizia imperfetta nata tra tecnologia e solitudine.

Ogni serata non sarà solo una semplice proiezione cinematografica, ma un momento di comunità: sono infatti previste attività diverse e momenti di animazione pensati per coinvolgere i partecipanti prima dell’inizio del film. Sarà inoltre attivo un servizio bar presso l’oratorio, e popcorn appena fatti durante le proiezioni, per ricreare un’atmosfera conviviale e accessibile a tutti.

La rassegna è interamente curata ed organizzata da quattro giovanissimi di Casatenovo, per questo formati e supervisionati da Alessio Colombo.

Le proiezioni si terranno presso l’Oratorio di Valaperta, in via Dante 59 a Casatenovo. L’ingresso è libero e non è richiesta prenotazione.