Casatenovo, “I Promessi Sposi” pop e accattivanti: successo per gli itinerari manzoniani

Successo di pubblico per l’iniziativa che ha permesso di scoprire molti risvolti e aneddoti legati ai Promessi Sposi

I commenti di Maria Fernanda e Simona, colpite dall’insolita “leggerezza” di Alessandro Manzoni

CASATENOVO – Non il classico “mattonazzo” mal digerito, più o meno da tutti, alle scuole superiori, bensì un romanzo, denso di vicende e di aneddoti, che può incuriosire e affascinare anche oggi, travalicando perfino i confini nazionali. Successo di pubblico per l’itinerario manzoniano proposto dall’università di tutte le età, associazione di promozione sociale Villa Farina, dal 14 gennaio scorso a Casatenovo. L’iniziativa, supportata dai comuni di Casatenovo, Missaglia e Monticello, vede impegnato in qualità di relatore il professor Stefano Motta, noto studioso manzoniano, capace di proporre una lettura insolita e accattivante de “I Promessi Sposi”.

Domani, martedì 4 febbraio, si terrà, l’ultimo incontro, volto a fornire una lettura intertestuale del romanzo manzoniano. Il titolo è già accattivante di per sé: “I cattivi artisti copiano, i bravi rubano”. Tra i partecipanti a questo ciclo di lezioni, c’è già chi vorrebbe che l’iniziativa non si concludesse subito. “E’ proprio il caso di dire che l’appetito vien mangiando” confessa Simona Colombo, sottolineando come le precedenti lezioni del corso siano risultate “molto fruibili, piacevoli e appassionanti. Non si è trattato dalla classica lezione frontale, ma di un percorso che mi ha permesso di scoprire aspetti e risvolti dei Promessi Sposi che non conoscevo minimamente”. Largo quindi a cartine e mappe per vedere con gli occhi e contrassegnare i luoghi manzoniani, non così distanti da noi.

“E’ stata proprio una piacevole scoperta” aggiunge raggiante Maria Fernanda Pastor. “Per me, peruviana di origine, questo corso ha rappresentato anche una bellissima occasione di condivisione con mio papà”. Ospite per qualche giorno a Montevecchia dalla figlia, il signor Pastor ha partecipato attivamente alle prime tre lezioni degli Itinerari manzoniani permettendo così di “risciacquare il suo italiano” appreso in Perù proprio studiando il testo del grande scrittore lombardo. “Abbiamo scoperto tantissime cose e capito che dietro alla storia dei Promessi Sposi c’è un mondo interessante e variegato. Dalle illustrazioni ai luoghi manzoniani passando per il Manzoni pop che tanto ha ispirato riviste, cinema, televisioni e la pubblicità. E’ stato un modo piacevole, e condito anche di qualche risata, per compiere però qualche riflessione alta. Davvero una bella iniziativa, tanto che mio padre, tornato in Perù, vorrebbe poterla continuare a seguire in video collegamento!”.

Appuntamento quindi martedì 4 febbraio alle 20.30 a Villa Farina per un viaggio, con sorprese, tra Manzoni e Dumas, Cervantes, Gadda, Virgilio, Caravaggio e Dante.