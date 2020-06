C’è Afran dietro il nuovo look del locale di Bruno Barbieri a Bologna

L’artista lecchese scelto da Bruno Barbieri per il restyling di Fourghetti

Il locale bolognese dello chef ha riaperto a giugno con i colori della street art di Afran

LECCO / BOLOGNA – Come un buon piatto merita gli ingredienti migliori, chef Barbieri ha scelto la street art di Afran per il nuovo look del suo locale di Bologna, Fourghetti. Colori e volti, in pieno stile dell’artista lecchese, hanno ‘ridisegnato’ le pareti del noto bistrot di uno dei cuochi più conosciuti in Italia.

Una collaborazione, quella tra Afran e Bruno Barbieri, iniziata già lo scorso anno con la presentazione delle giacche ‘griffate’ in street art, realizzate per la casa di moda “Memory’s Ltd” e destinate ad un’asta benefica a sostegno di Fondazione ANT, che si occupa di assistenza ai malati oncologici. La serata di promozione era avvenuta a Bologna nel locale di Bruno Barbieri.

Lo chef ha evidentemente molto apprezzato il lavoro di Afran, alias Francis Nathan Abiamba, al punto da commissionargli prima un lavoro presso la sua abitazione privata e lo scorso mese quello del ristorante.

“E’ una persona fantastica – racconta Afran – ci siamo divertiti molto nel lavoro al locale. Lo stesso Barbieri , pennelli alla mano, ha voluto dipingere. Si è preoccupato molto anche del mio trasferimento verso Bologna, accompagnandomi personalmente in stazione al ritorno”.

Le immagini proposte da Afran per il locale di chef Barbieri non potevano che rispecchiare lo storico momento che stiamo vivendo: “Ho concluso il tutto appena prima della riapertura del locale dopo il lockdown, il primo di giugno. Il ‘collante’ dell’opera è quello di una piazza di figure dove ad emergere è una vita gioiosa, sociale, un’energia colorata di gente che vive una situazione di felicità”

“Le immagini – prosegue l’artista – non sono tutte ben delineate, c’è un mappamondo trascinato da una personalità non definita, in modo che chiunque possa immedesimarsi. Perché ognuno di noi, in queste settimane, è stato chiamato ad essere protagonista, a fare la differenza con il proprio comportamento verso l’intera comunità”.