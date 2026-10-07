Cecilia Sala lascia il posto fisso e apre un asilo per cani: la sua storia diventa un libro

Sabato 10 ottobre alle 16.30, a Olgiate Molgora, la “Merenda con l’autrice” per presentare il libro

Quasi sette anni fa la scelta di lasciare un contratto a tempo indeterminato per lavorare con i cani

OLGIATE MOLGORA – Lasciare un lavoro a tempo indeterminato per inseguire un progetto personale e trasformare una passione in un’attività. È la scelta compiuta quasi sette anni fa da Cecilia Sala, oggi fondatrice e titolare dell’asilo per cani Gli Amici di Ceci di Merate e ideatrice di Ceci’s Academy, progetto dedicato alla formazione e alla consulenza per chi vuole intraprendere lo stesso percorso.

Da quell’esperienza nasce “Voglio aprire un asilo per cani”, il libro nel quale Sala racconta, attraverso una narrazione personale, cosa significa cambiare strada, lasciare una situazione conosciuta e assumersi la responsabilità di costruire qualcosa di proprio.

“L’ho sentito come un bisogno”, racconta Cecilia Sala. “Attraverso Ceci’s Academy sono costantemente in contatto con persone che non ne possono più del loro attuale lavoro e sentono il desiderio di cambiare, spesso proprio per lavorare con i cani. Ho voluto scrivere questo libro per raccontare che questa sensazione è molto più comune di quanto si pensi, ma anche per mostrare cosa significa realmente trasformare un’idea in un’attività”.

Nel libro trovano spazio situazioni realmente vissute dall’autrice: il lavoro da dipendente, gli ex colleghi, il rapporto con il capo, i dubbi legati alla scelta di mettersi in proprio, i clienti, le difficoltà e anche quella sensazione di trovarsi di fronte a un’opposizione generale.

“Quando ho avuto l’idea di aprire il mio asilo per cani lavoravo come dipendente a tempo indeterminato e mi sono licenziata per seguire il sogno di lavorare con i cani”, racconta Sala. “Non è stato semplicemente scegliere un lavoro diverso: è stato assumermi la responsabilità di costruire qualcosa di mio”.

Il tema della cinofilia si intreccia così con questioni più ampie. Il libro affronta infatti il desiderio di cambiare vita, la paura di abbandonare una situazione conosciuta, il coraggio necessario per prendere decisioni difficili e la responsabilità che accompagna il passaggio da un sogno a un progetto concreto.

Per presentare il libro, l’autrice ha scelto di tornare a Olgiate Molgora, il suo paese d’origine. L’appuntamento è per sabato 10 ottobre, alle 16.30, da Pepito’s, in via Aldo Moro, dove è in programma una “Merenda con l’autrice”.

A moderare l’incontro sarà Giovanna Biollo, autrice e persona particolarmente stimata da Cecilia Sala. Al centro non ci sarà soltanto il libro, ma soprattutto il percorso che può portare una persona a sentire il bisogno di dire basta e a interrogarsi sulla possibilità di affrontare un cambiamento.

“Voglio aprire un asilo per cani” è disponibile presso i principali store online. L’autrice sta inoltre valutando la possibilità di donare alcune copie alle biblioteche del territorio lecchese, con l’obiettivo di rendere il libro accessibile a un pubblico più ampio.

Il percorso di presentazione proseguirà anche nei prossimi mesi. Tra gli appuntamenti già in programma c’è quello del 28 novembre presso Binario Vivo a Cernusco Lombardone.