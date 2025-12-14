Cento anni di sci in Valsassina, una conferenza con ospiti prestigiosi

Martedì 16 dicembre alle 20.30 a Barzio

BARZIO – Martedì 16 dicembre alle 20.30 a Barzio, nella Sala Pensa della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, si terrà la conferenza Cento anni di sci in Valsassina, a cura di Giacomo Camozzini, con la partecipazione degli atleti olimpionici Paola Pozzoni, Gianfranco Polvara, Marco Albarello e Silvio Fauner.

L’iniziativa rientra nel progetto ConoSCIamo: storie di sci e montagna. Un viaggio nei musei del Sistema Museale della provincia di Lecco, finanziato da Regione Lombardia nell’ambito del bando Olimpiadi della Cultura. Un progetto ampio, che ha ottenuto il primo posto in graduatoria e che accompagnerà il territorio verso i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026.

ConoSCIamo è un viaggio culturale che coinvolge 34 musei e siti culturali del Sistema Museale della provincia di Lecco, proponendo un ricco palinsesto di eventi, attività e incontri dedicati ai temi dello sci, dello sport e della montagna.