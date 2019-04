Appuntamento sabato 4 maggio alle 20.45 al cine teatro San Luigi

Sul palco uno spettacolo che sta facendo ridere e divertire tutto il mondo

CERNUSCO LOMBARDONE – Ultimo spettacolo sabato 4 maggio 2019 della stagione teatrale promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Oratorio San Luigi. L’appuntamento è alle 20.45 con lo spettacolo “Caveman – L’uomo delle caverne”. Sul palco l’attore Maurizio Colombi per la regia di Teo Teocoli.

Lo spettacolo affronta il tema delle differenze tra uomo e donna in modo ironico e divertente, mai volgare. Il pubblico è così portato a ridere, divertirsi e riconoscersi nelle situazioni di vita quotidiana descritte. Tradotto in 15 lingue e rappresentato in tantissime città europee, Caveman è un One Man Show che da quattro anni mantiene il sold out a Milano, Firenze, Torino e Lugano. Da segnalare il fatto che il format Italiano ha vinto il premio come miglior Caveman del mondo ed è l’unico che prevede una band dal vivo. L’intera rassegna teatrale è sostenuta da Technoprobe Spa e il ricavato della biglietteria scorporati i diritti Siae viene interamente devoluto per la ristrutturazione del Teatro San Luigi. L’inizio è previsto alle 20.45. Ingresso posto unico 10 euro. Consigliata la prenotazione contattando la segreteria del Comune di Cernusco Lombardone al numero 039 9902314 – int. 8 (dalle ore 9 alle 13), oppure via mail a segreteria@comune.cernuscolombardone.lc.it