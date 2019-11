Cernusco: al via la stagione teatrale con Enrico Bertolino, Paolo Cevoli e Lella Costa

Si parte domenica con il musical “La regina dei ghiacci” dedicata ai più piccoli

Sul palco del San Luigi Enrico Bertolino, Paolo Cevoli e Lella Costa, ma anche le giovani rivelazioni “TreJolie” e “Amor Vacui

CERNUSCO LOMBARDONE – Enrico Bertolino, Paolo Cevoli e Lella Costa. Ma anche i Trejolie, giovani promesse scoperte dal talent show targato Sky Italia’S Got Talent e la compagnia Amor Vacui, rivelazione al premio giovani realtà del teatro 2015. Senza dimenticare l’attenzione ai più piccoli con spettacoli ad hoc e lo sguardo rivolto al mondo della musica con un concerto lirico e l’esibizione live dei Luf.

E’ ricco e variegato il programma della stagione teatrale del cine teatro San Luigi di Cernusco Lombardone, promosso da alcuni anni dall’oratorio e dalla consulta cultura cittadina sotto l’attenta direzione artistica del sindaco Giovanna De Capitani. La stagione aprirà i battenti domenica 24 novembre alle 16.30 con il musical “La regina dei ghiacci” portato in scena dalla compagnia All Crazy e Sold Out. Un appuntamento imperdibile, soprattutto per i bambini, che potranno tuffarsi in un mondo magico, fatto di re, regine, principi e principesse, giovani valorosi e pupazzi di neve.

Bertolino con “Instant theatre”

Sabato 30 novembre sarà la volta del gradito ritorno di Enrico Bertolino, in scena con “Instant theatre”, spettacolo che fonde insieme narrazione, attualità, umorismo, storia, costume e politica, il tutto cucito dal filo della comicità. “Abbiamo infatti scelto di privilegiare, tra gli appuntamenti in cartellone, quelli legati al teatro comico professionale – ha precisato il sindaco –. Far ridere con intelligenza è mestiere difficile e arduo”.

Oltre a Bertolino, il filone dedicato del teatro comico è infatti arricchito dalla presenza di Paolo Cevoli e Lella Costa. Il primo salirà sul palco del San Luigi venerdì 17 gennaio con “La sagra famiglia”, commedia dedicata al rapporto genitori e figli, definito senza troppi giri di parole il dramma della nostra epoca. Venerdì 13 marzo sarà invece la volta dell’attrice milanese Lella Costa, con il suo ultimissimo spettacolo intitolato “Se non posso ballare…” e ispirato al catalogo delle donne valorose di Serena Dandini.

Largo al teatro young

“A fianco di questi nomi importanti abbiamo aggiunto anche due proposte di giovani compagnie teatrali già molto apprezzate. Con questa sotto rassegna, denominata teatro young, vogliamo infatti quello di riuscire ad attirare anche altri spettatori utilizzando una prosa diversa”. Largo quindi, sabato 1° febbraio, ai TreJolie, ovvero Tomas Leardini, Marcello Mocchi e Daniele Pitari con “Illogical Show”, rappresentazione che accompagna il pubblico in un viaggio surreale e poetico, intrecciando insieme linguaggi teatrali a prima vista molto lontani tra loro. Sabato 18 aprile toccherà invece alla compagnia Amor Vacui catturare l’attenzione del pubblico con “Domani mi alzo presto”, produzione teatrale che ha ricevuto la menzione speciale al premio giovani realtà del teatro 2015 all’accademia Nico Pepe.

Teatro per ragazzi

La rassegna avrà un occhio di riguardo anche per i più piccoli con gli appuntamenti del teatro ragazzi. Oltre al musical che aprirà domenica la stagione, spazio quindi domenica 23 febbraio alla compagnia Pandermonium Teatro con “Mamma e papà, giochiamo?”, ovvero genitori nativi digitali incapaci, almeno all’apparenza, di giocare con i giochi di una volta. Domenica 29 marzo sarà invece la volta della compagnia Cordata For con Granelli, la storia di Martino un bambino che scava nel suo immaginario e porta alla luce un castello di sabbia meraviglioso.

Teatro musica

La stagione teatrale ha in serbo anche due appuntamenti riservati agli amanti della musica. Sabato 15 febbraio è in programma una serata riservata agli appassionati di lirica. Il soprano Son Jiyeong, il mezzosoprano Ester Piazza e il tenore Paolo Tormene proporranno, accompagnati dal pianista Federico Porcello, un viaggio romantico intitolato “Mi trema un poco il cor”. Sabato 29 febbraio invece spazio alle sonorità pop e folk dei Luf con “Tornando al monte”.

Il grazie a Technoprobe

Il sindaco Giovanna De Capitani, raccogliendo lo spunto offerto dalle parole del parroco don Alfredo Maggioni, ha dipinto la stagione teatrale come un seme buttato per la comunità, di una sfida culturale ed anche educativa promossa grazie al supporto dell’azienda Technoprobe. “Una ditta importante che, oltre alle opportunità economiche, si sta dimostrando molto attente anche al sociale. Ne è un esempio l’orto gestito insieme alla cooperativa Paso, un vero giardino curato e tenuto dove poter acquistare prodotti a chilometro zero”.

A nome dell’azienda, ha parlato la signora Maria Rosa Crippa: “Crediamo molto nella valenza sociale del teatro e in famiglia ne siamo tutti appassionati. Siamo ben contenti di contribuire a valorizzare, con spettacoli di primo livello, questo teatro che non ha niente da invidiare ad altri più blasonati.

La stagione teatrale 2019-2020 presenta due novità rispetto alle passate edizioni, ovvero l’assegnazione del posto unico numerato e la possibilità di acquistare il biglietto anche online attraverso il sito www.ideainpiù.it Per prenotare: 039 9902314 o ufficiocultura@comune.cernuscolombardone.lc.it Ingressi: teatro comico 12 euro, teatro young 10 euro, musica 10 euro e teatro ragazzi 5 euro.

ECCO IL LIBRETTO DELLA STAGIONE TEATRALE DI CERNUSCO LOMBARDONE