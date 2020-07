Cernusco, I Luf in bus: concerto il 18 nel cortile dell’oratorio

Appuntamento sabato 18 luglio alle 21.30 con la band capitanata da Dario Canossi

Anziché un palco tradizionale, I Luf si esibiranno su un bus a due piani

CERNUSCO – Riprende con tanta energia e in completa sicurezza l’attività culturale estiva organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Oratorio San Luigi.

Sabato 18 luglio alle 21.30 saliranno sul palco I luf, band molto conosciuta dal nostro territorio capitanata da Dario Canossi.

Anziché un palco tradizionale, in questa occasione ci sarà un Bus a due piani, appositamente allestito, a fare da spazio scenico ai musicisti per il primo concerto post-Covid che porterà tanto entusiasmo e tanta buona musica in paese.

I Luf nascono da un’idea di Dario Canossi, nato sulle montagne della Val Camonica, in provincia di Brescia, terra che ispira quasi tutte le sue canzoni. Canzoni che parlano di vita comune e “camuna”, personaggi e storie vere, nel senso più poetico del termine. Piccole perle di dialetto, amore per la cultura, tradizione popolare e impegno sociale, tutti elementi che sono alla base della filosofia dei Luf. Da quelle parti “luf” vuol dire lupi e i Luf infatti sono un branco di musicisti che arrivano da esperienze diverse e che insieme riescono a creare un impatto sonoro forte, con una grande impronta folk-rock.

I Luf muovono quindi, sostanzialmente da dove Van De Sfroos si è fermato con “Breva e Tivan”, disco al quale ha collaborato lo stesso Canossi e si collocano sul versante che, dai Modena City Ramblers in poi e su derivazione del calco internazionale dei Pogues, ha mischiato temi e musiche tradizionali rielaborate con ritmiche e meccaniche rock. Ne esce un impasto divertente e vitale che trascina e coinvolge. Il gruppo prende forma all’alba del 2000: due anni di duro lavoro e finalmente arriva il primo disco: “Ocio ai Luf” che ottiene un buon successo sia popolare che di critica, bissato dall’ottima accoglienza ai concerti dal vivo l’ambito dove i Luf si esibiscono al meglio.

Il camuno Dario Canossi, voce e leader de “I Luf”, abbandonata l’avventura De Sfroos, esperienza a cui aveva contribuito fortemente, decide di intraprendere la via del folk, con un repertorio di composizioni originali . Ecco quindi “I Luf”, musica vivace e dalla grande comunicativa, la vitalità del rock si incontra con la profondità e i ritmi della tradizione. Se le musiche de “I Luf” creano un’atmosfera gioiosa, i testi delle canzoni, taluni in dialetto della Val Camonica, sono ricchi di riferimenti all’attualità. Sempre maggiore è in questi ultimi tempi il seguito di pubblico de i Luf: lo testimoniano le decine di concerti spesso a sostegno di associazioni di volontariato e solidarietà internazionali.

La musica dei Luf è intrisa di folk e bagnata di rock, è allegria e ballo, colpisce contemporaneamente al cuore e alle gambe senza comunque cadere nella banalità dei testi che, nella tradizione di Dario Canossi, sono pieni di riferimenti all’attualità e all’impegno sociale. Ogni concerto una festa di allegria e impegno nella migliore tradizione della musica d’autore italiana. Si presentano così, a sottolineare l’essere formazione aperta al contributo di tanti musicisti riuniti dal piacere di suonare per divertire e divertirsi.

Per i loro 20 anni di attività, I LUF festeggiano con il nuovo disco dal titolo Pihinì – TORNANDO AL MONTE un album di 12 canzoni che parlano di montagna, ambiente e tradizioni.

Al nuovo lavoro hanno collaborato anche premiati scrittori italiani, facendo nascere un vero e proprio concept album, in cui le musiche coinvolgenti dal sapore folk rock si intrecciano a testi profondi e impegnati. Un progetto che arriva dritto al cuore e alla testa e che fa immediatamente scatenare la voglia di riflettere e ballare insieme.

Il concerto, nel rispetto delle normative vigenti, verrà allestito con solo pubblico seduto e distanziato. L’ingresso prevede una prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento dei posti a sedere disponibili.

Apertura alle 20.30 con obbligo di mascherina e misurazione della temperatura agli spettatori da parte del personale di servizio.

Prenotazioni ed informazioni: COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE – ufficio cultura tel. 039 9902314 ufficiocultura@comune.cernuscolombardone.lc.it

ORATORIO SAN LUIGI – tel. 039 2917221 – cell/whatsapp 388 7553747

B-BAR di Barbara Cavalli – tel 039 9903791

Si ringrazia il Gruppo Alpini e lo staff dell’Oratorio per il supporto.

Il concerto è realizzato grazie al contributo di Technoprobe S.p.a.