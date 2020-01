Cernusco, il comico Paolo Cevoli torna al teatro San Luigi con La sagra famiglia

Appuntamento venerdì 17 gennaio alle 21 al teatro San Luigi con il nuovo spettacolo del noto comico

Con ironia e leggerezza, Paolo Cevoli affronta il tema del rapporto tra genitori e figli, oggi troppo spesso visto come un dramma

CERNUSCO – Acclamato ritorno del comico Paolo Cevoli venerdì 17 gennaio alle 21 al teatro San Luigi di Cernusco Lombardone con il nuovo spettacolo intitolato “La sagra famiglia”. Dopo il successo de “La Bibbia” raccontata nel modo di Paolo Cevoli, l’artista si cimenta nuovamente con le sacre scritture attualizzandone i valori e gli insegnamenti ai nostri giorni.

Il tutto con particolar riferimento al rapporto genitori e figli, per molti definito il dramma della nostra epoca. Cevoli racconta la sua storia personale di padre e di figlio paragonata con ironia e leggerezza ai grandi classici, come Edipo, Ulisse, Achille, Enea e compagnia bella fino ad arrivare a Dio in persona, con Mosè, il popolo ebraico e la sacra famiglia.

Un racconto brioso e appassionante per dire cose serie senza prendersi sul serio, con la leggerezza e l’ironia che lo caratterizza. Lo spettacolo rientra nella stagione teatrale 2019/20, promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Consulta Cultura e l’Oratorio a cui vengono devoluti tutti gli incassi degli spettacoli. Si ringrazia per il sostegno Technoprobe Spa e tutti i volontari che consentono la realizzazione dell’iniziativa. Ingresso posto unico 12 euro. Info: Ufficio Cultura 039 9902314 (lun/sab 9,00-12,30), ufficiocultura@comune.cernuscolombardone.lc.it