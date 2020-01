Cernusco, in scena al San Luigi i Trejolie: appuntamento il 1° febbraio

Nuovo appuntamento della stagione teatrale promossa dal Comune di Cernusco Lombardone

Il trio comico, vincitore nel 2017 di Italia’s got talent, presenterà lo spettacolo intitolato “Illogical show”

CERNUSCO – Continua, dopo il tutto esaurito fatto registrare da Paolo Cevoli con lo spettacolo “La sagra famiglia”, la stagione teatrale 2019/2020 al Cineteatro San Luigi di Cernusco Lombardone.

Il 1° febbraio alle 21 saliranno così sul palco i Trejolie, trio comico vincitore dell’edizione 2017 del talent show targato Sky Italia’s got talent.

Tomas Leardini, Marcello Mocchi e Daniele Pitari, in arte Trejolie, sono stati premiati come migliore performance dal pubblico (che ha decretato il vincitore attraverso il televoto) e hanno raccolto i commenti entusiasti dei 4 giudici del talent: Claudio Bisio, Luciana Littizzetto, Frank Matano e Nina Zilli.

Interpreti di una comicità surreale che affonda le proprie radici nel teatro (sono attori diplomati alla Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano) hanno debuttato nel 2015 con Tisanina al Ribes uno spettacolo teatrale e musicale con la regia di Paola Galassi.

A Cernusco propongono lo spettacolo teatrale “Illogical show”, basato sulla comicità stralunata e sullo humor inglese: accompagnano il pubblico in un viaggio surreale e poetico, dato dal susseguirsi delle performances più rappresentative del trio comico. I Trejolie intrecciano infatti con sicurezza linguaggi teatrali a prima vista molto lontani tra loro come la poesia, la danza, il canto, in quello che potrebbe sembrare un tentativo troppo ambizioso: il risultato, invece, è puro divertimento.

Un’ottima occasione per il pubblico di conoscere una nuova comicità, giovane e lontana dagli stereotipi televisivi, fatta soprattutto di attento lavoro sul linguaggio e sull’utilizzo della propria fisicità.

La stagione teatrale 2019/20 presso il Teatro San Luigi è promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Consulta Cultura e l’Oratorio a cui vengono devoluti tutti gli incassi degli spettacoli.

Si ringrazia per il sostegno Technoprobe Spa e tutti i volontari che consentono la realizzazione dell’iniziativa.

Ingresso posto unico: 10 euro.

Presentando il biglietto acquistato ed utilizzato per la replica di Paolo Cevoli, lo spettatore avrà diritto ad uno sconto del 50% sull’acquisto dell’ingresso allo spettacolo dei Trejolie.

Info: Ufficio Cultura tel. 039 9902314 (lun/sab 9,00-12,30) – ufficiocultura@comune.cernuscolombardone.lc.it