“Chasing the Sun”, al via le riprese in Australia: il progetto nasce anche a Lecco

Il regista e produttore lecchese Nicola Rota guida il progetto, con Marco Mazzoni alla direzione della fotografia

Scienza, biodiversità e conoscenze ecologiche aborigene al centro del film

LECCO – Dopo tre anni di progettazione, ricerca e raccolta fondi, Chasing the Sun entra nella fase delle riprese. Il documentario indipendente è attualmente in produzione nel Western Australia e porta anche una firma lecchese: il progetto nasce infatti dal lavoro del regista e produttore lecchese Nicola Rota, insieme a Daniela Scaccabarozzi, biologa e ricercatrice, e Andrea Aromatisi, educatore ambientale. Alla direzione della fotografia c’è un altro lecchese, Marco Mazzoni.

Il film accompagna lo spettatore alla scoperta delle rare orchidee australiane, le Sun Orchids, e del loro particolare rapporto con gli impollinatori. Un racconto che intreccia scienza, natura e conoscenza aborigena, attraverso la ricerca sul campo, l’esplorazione del territorio e l’incontro con persone che custodiscono differenti forme di sapere. L’obiettivo è approfondire le relazioni tra piante, animali ed esseri umani e raccontare la complessità degli ecosistemi naturali.

Le riprese sono in corso tra Perth, Margaret River e Albany, attraversando alcuni degli ambienti naturali dell’Australia Occidentale. Il lavoro unisce l’attività di ricerca a un approccio visivo immersivo, con l’intento di avvicinare il pubblico alla biodiversità della regione e al dialogo tra scienza contemporanea e conoscenze ecologiche delle comunità aborigene.

L’avvio della produzione arriva al termine di un percorso durato tre anni, durante i quali il gruppo ha lavorato allo sviluppo del progetto, alla ricerca di partner e alla raccolta delle risorse necessarie. Chasing the Sun è una produzione indipendente che ha raggiunto il budget minimo per partire grazie al contributo di sponsor, partner e numerose persone che hanno partecipato alla campagna di crowdfunding.

Tra i sostenitori ringraziati dal gruppo di lavoro figurano Qatar Airways, Gattinoni Viaggi, Australian Orchid Foundation, Friends of Kings Park, Van Berry e Associazione Lombarda Amatori Orchidee. A loro si aggiungono gli altri sponsor, partner e sostenitori che hanno messo a disposizione competenze, servizi e risorse, oltre alle persone che hanno contribuito economicamente o condiviso l’iniziativa.

“Dopo tre anni, finalmente si gira”: con l’inizio delle riprese il progetto è entrato nel vivo e il lavoro sul campo è cominciato. La raccolta fondi, tuttavia, non si ferma: prosegue con l’obiettivo di sostenere il completamento del documentario e accompagnarne lo sviluppo fino alla sua realizzazione.

Per seguire il progetto e contribuire alla raccolta fondi sono disponibili il sito ufficiale di Chasing the Sun e la pagina Instagram.