Chiara Francini al Cenacolo Francescano con “Forte e Chiara”: il racconto di una vita

Venerdì 6 febbraio 2026 alle 21 lo spettacolo di e con l’attrice toscana

LECCO – Arriva a Lecco “Forte e Chiara”, lo spettacolo di e con Chiara Francini, in scena al Teatro Cenacolo Francescano. Un appuntamento che porta sul palcoscenico un one woman show costruito come memoir, racconto umano dichiaratamente personale e al tempo stesso riconoscibile, in cui l’attrice e scrittrice ripercorre la propria vita attraverso parole, musica e memoria.

“Forte e Chiara” è un lavoro che intreccia vicende private e pubbliche, affidandosi al sarcasmo e a un’ironia netta, senza indulgenze. La narrazione procede per verità dichiarate, senza sconti, “in primis a sé stessa”, come indicato nel comunicato di presentazione. Al centro, un percorso di formazione che parte dalla provincia e si misura con sogni coltivati e messi alla prova, tra fatica, caparbietà e inevitabili ferite.

Nella seconda parte lo spettacolo apre a una riflessione più ampia e talvolta grave sulla tirannide del denaro e del potere nei comportamenti umani, per poi chiudersi su una meditazione che riguarda la condizione femminile, segnata dalla tensione costante fra realizzazione personale e desiderio di maternità. Un conflitto che viene definito come una felicità “per definizione, mutilata”. A suggellare il racconto, il virgolettato che resta come dichiarazione finale: “Perché la parte più complessa per una donna è nascere tale. Bello e terrificante”.

Lo spettacolo è arricchito dalle musiche originali eseguite dal vivo da Francesco Leineri, con la regia di Alessandro Federico. La produzione è firmata da Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito, in collaborazione con Argot Produzioni, con il contributo della Regione Toscana.

L’appuntamento è fissato per venerdì 6 febbraio 2026, con inizio alle ore 21. I biglietti sono acquistabili sul sito www.nonsoloturismo.net; tutti i posti sono numerati e non sono previsti costi di prevendita. L’evento è patrocinato dal Comune di Lecco e si avvale della collaborazione della sezione di Lecco di Telethon.