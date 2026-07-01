Cineforum estivo, oltre 270 spettatori per “Gioia mia”: applausi e successo

La seconda serata della rassegna “Ma che film la vita!” ha registrato un’ampia partecipazione. Martedì 7 luglio alle 21.30 è in programma il biopic “Michael”

Dopo il buon esordio, la rassegna organizzata da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco registra un’altra partecipazione numerosa

LECCO – Il cineforum estivo “Ma che film la vita!” continua a richiamare il pubblico lecchese. Dopo il successo del debutto, anche il secondo appuntamento della rassegna ha fatto registrare un’ampia partecipazione, con oltre 270 spettatori che hanno seguito la proiezione di Gioia mia, tributando al termine del film un lungo applauso.

La serata di martedì ha confermato l’interesse per l’iniziativa promossa da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco. Sullo schermo è stato proiettato “Gioia mia”, film rivelazione del Festival di Locarno 2025, che segna l’esordio alla regia di Margherita Spampinato. La pellicola racconta la storia del piccolo Nico, mandato in Sicilia dalla prozia Gela, attraverso una narrazione essenziale e delicata che mette a confronto due mondi e due generazioni.

A conquistare il pubblico è stata anche l’interpretazione di Aurora Quattrocchi, premiata ai David di Donatello come migliore attrice protagonista per il ruolo nel film.

La seconda serata del cineforum si è aperta con i saluti di Confcommercio Lecco, rappresentata da Marco Magistretti, seguiti dall’introduzione del prevosto di Lecco, monsignor Bortolo Uberti, e dall’intervento del critico cinematografico Gian Luca Pisacane.

Archiviati i primi due appuntamenti, gli organizzatori guardano ora al prossimo evento della rassegna, in programma martedì 7 luglio. Sul grande schermo arriverà Michael, il biopic dedicato a Michael Jackson diretto da Antoine Fuqua. Il film ripercorre gli inizi e l’ascesa dell’artista, affidando i ruoli principali a due attori esordienti: Juliano Krue Valdi, che interpreta Michael Jackson da bambino, e Jafaar Jackson, nipote del cantante e figlio di Jermaine Jackson, chiamato a vestire i panni dello zio.

La proiezione inizierà intorno alle 21.30, compatibilmente con le condizioni di luce, nell’oratorio San Luigi, con ingresso dal Cinema Nuovo Aquilone di via Parini. I biglietti sono in vendita al costo di 5 euro presso la biglietteria del cinema oppure online in prevendita, con un supplemento di 1 euro. In caso di maltempo, la proiezione sarà trasferita all’interno del Cinema Nuovo Aquilone.

Il cineforum “Ma che film la vita!” è organizzato da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco, in collaborazione con la Comunità Pastorale Madonna del Rosario, Acinque, Editoria Grafica Colombo, Ltm e Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di Lecco.

Dopo Michael, il programma proseguirà con Una battaglia dopo l’altra mercoledì 15 luglio, Norimberga venerdì 24 luglio e Il mago del Cremlino mercoledì 29 luglio.