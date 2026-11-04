Cinema, a Bellano il secondo appuntamento di “Prima Corrente” con “Cattiva strada”

Il film racconta il percorso di un diciottenne tra responsabilità familiari, criminalità e desiderio di un futuro diverso

Mercoledì 11 novembre alle 20.45 la proiezione al Cinema di Bellano

BELLANO – Prima Corrente, il festival dedicato alle opere prime del cinema italiano, torna al Cinema di Bellano con un nuovo appuntamento. Mercoledì 11 novembre, alle 20.45, sarà proiettato “Cattiva strada”, esordio alla regia di Davide Angiuli, che sarà presente in sala per incontrare il pubblico e dialogare sulla sua opera.

La pellicola racconta una storia di crescita e sopravvivenza ambientata nella periferia di Bari, dove le difficoltà quotidiane, i legami familiari e la criminalità si intrecciano con il desiderio di costruire un futuro diverso. Al centro della vicenda c’è Donato, un ragazzo di diciotto anni che si prende cura della nonna, affetta da Alzheimer. Per sostenere le spese delle cure, il giovane finisce coinvolto in una rapina organizzata da Agust, un criminale di origine albanese. Da quel momento si avvicina a un ambiente segnato dalla violenza, fino all’incontro con Erina, sorella minore di Agust, che gli offre la possibilità di immaginare una strada alternativa.

Interpretato da Malich Cissè, Giulio Beranek, Lucia Zotti ed Ema Andrea, Cattiva strada affronta il passaggio all’età adulta attraverso il percorso di un giovane diviso tra le responsabilità familiari e un contesto sociale che sembra non offrirgli molte possibilità di scelta. Il film è stato presentato in concorso nella sezione Per il cinema italiano del BIF&ST – Bari International Film&Tv Festival.

L’appuntamento bellanese fa parte del programma di Prima Corrente, manifestazione promossa dalla Fondazione Ente dello Spettacolo in collaborazione con il Comune di Bellano e il Cinema di Bellano. Il festival, con il contributo e il patrocinio di Regione Lombardia, il patrocinio della Provincia di Lecco e il contributo di Confindustria Lecco e Sondrio, propone sei opere prime del cinema italiano, portando sul grande schermo nuovi autori e nuove prospettive cinematografiche.

La rassegna, in programma da ottobre 2026 a marzo 2027, è diretta artisticamente da Gian Luca Pisacane, giornalista e critico cinematografico della Rivista del Cinematografo. Ogni proiezione è pensata come un’occasione di incontro tra registi e spettatori, con un’attenzione particolare anche agli studenti degli istituti del territorio, che potranno avvicinarsi alle nuove voci del cinema contemporaneo.

Per Cattiva strada è prevista anche una proiezione dedicata alle scuole, in programma il 12 novembre, alla presenza del regista. Al termine del festival sarà assegnato il Premio Prima Corrente, attribuito attraverso le votazioni degli spettatori. Il riconoscimento contribuirà a sostenere il successivo progetto cinematografico del regista vincitore, mettendo a disposizione servizi e opportunità offerti dal territorio.

Per informazioni e acquisto dei biglietti è possibile consultare il sito www.cinemabellano.it, telefonare al numero 0341 1570370 oppure scrivere a infopoint@comune.bellano.lc.it.