Cinema Jolly: 40 film all’aperto, nel cortile del Museo della seta di Garlate

Il Civico Museo della seta farà da location

I film verranno proiettati ogni giovedì, venerdì, sabato e domenica sera

OLGINATE – Partirà giovedì 17 giugno la nuova rassegna di cinema all’aperto organizzata dallo staff del Cinema Jolly di Olginate.

Quest’anno ad ospitare l’imponente manifestazione sarà una nuova location: il cortile interno del Civico Museo della Seta Abegg di Garlate di via Statale 490 farà infatti da cornice per questa attività estiva. Altra novità è l’ampliamento dell’offerta: le proiezioni, che avranno inizio alle ore 21.15, avverranno anche il giovedì, oltre al venerdì, sabato e domenica sera, no stop fino al 29 agosto per un totale di oltre 40 date.

Novità anche sul fronte della programmazione che sarà un mix equilibrato tra film di qualità, film per famiglie e film più recenti: un ricco cartellone di titoli sempre disponibile e aggiornato sul sito internet www.cinemateatrojolly.it. L’iniziativa ha l’obiettivo di offrire al pubblico una proposta culturale di qualità ricca e variegata, per far tornare la voglia di trascorrere un po’ di tempo in serenità davanti al grande schermo, in attesa di riaprire le porte della sala olginatese.

Il biglietto d’ingresso sarà uguale per tutti, a 5 euro (da 4 anni compiuti).

“Torneremo a diffondere settimanalmente la programmazione tramite i nostri consueti canali informativi: newsletter via email, messaggi whatsapp, sito web e pagine social (Facebook e Instagram)”: spiegano dallo staff del cinema. “La rassegna è stata possibile grazie alla preziosa disponibilità e collaborazione del Sindaco di Garlate Giuseppe Conti, dell’assessore alla Cultura Diana Nava e di tutto lo staff del Civico Museo della Seta Abegg, con il supporto di Fondazione Comunitaria del Lecchese e di LarioReti Holding. Un ringraziamento speciale ai partner tecnici Battazza Autotrasporti, Crai Extra Garlate e Scintilla Service per il prezioso supporto logistico. La manifestazione sarà gestita dallo staff del Cinema Jolly, composto da circa 50 volontari tra maschere e proiezionisti, che sono fermi dalla scorsa estate a causa della pandemia. Questa ripartenza, seppure in una location diversa dalla bellissima sala di Olginate, rappresenta un segnale davvero importante grazie al quale la cultura contribuisce alla rinascita del nostro territorio.

Proprio in quest’ottica lo staff creativo del Jolly sta elaborando una imponente e inedita stagione teatrale, musicale e cinematografica 2021/2022 i cui dettagli verranno svelati a settembre: nomi importanti del panorama italiano torneranno a calcare il palco del Jolly per regalare grandi emozioni”.