Cinema nel chiostro: al Monastero del Lavello in programma quattro film

Primo appuntamento sabato con “Sherlock Gnomes”

La rassegna proseguirà con altri tre film

CALOLZIOCORTE – Parte sabato 3 agosto con il film d’animazione “Sherlock Gnomes” l’edizione 2019 di Cinema nel chiostro al monastero del Lavello. La rassegna, organizzata dal comune di Calolziocorte, è a ingresso libero con inizio alle ore 21.

In caso di pioggia le proiezioni verranno recuperate il giovedì successivo, fatta eccezione per sabato 10 agosto in cui eventuale rinvio sarà mercoledì 14 agosto.

Il programma