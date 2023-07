Cinema. Nuova produzione di Bollywood nel lecchese

Riprese effettuate da un troupe di Indiani provenienti dalla zona di Chennai

Anche un attore lecchese nel cast: Luca Perego

LECCO – Nuova produzione di Bollywood nel lecchese. Tramite la Lecco Film Commission, una troupe di Indiani provenienti dalla zona di Chennai ha girato nelle scorse settimane fra Lecco, Mandello del Lario, Varenna e nell’erbese. A portare registi e maestranze indiane nel nostro territorio è ancora Ali Sajjad, producer executive che aveva portato film e video clip con le nostre bellezze territoriali a fare da sfondo alle varie produzioni.

Il regista della pellicola è Krishna Lal, autore molto affermato in India. Del cast tecnico fanno parte anche Francesco Pace, produttore esecutivo, il lecchese Kasra Asgari di origini iraniane come aiuto regista e il giovane Luca Perego, attore di Lecco, con un piccolo ruolo. Paolo Cagnotto, per la Lecco Film Commission, ha ringraziato i comuni di Lecco, Mandello, Varenna e Bellano per la consueta collaborazione.