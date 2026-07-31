Cinema Nuovo Aquilone. Si chiude la stagione con oltre 25mila presenze in sala

Si chiude la stagione 2025/26 con 260 spettatori all’ultima serata del Cineforum estivo e oltre 100 volontari impegnati nelle attività della sala

Dopo la pausa estiva il Cinema Nuovo Aquilone riaprirà a settembre con l’inizio della nuova stagione

LECCO – Si è conclusa con 260 spettatori all’ultima proiezione del Cineforum estivo nel cortile del nuovo oratorio San Luigi la stagione 2025/26 del Cinema Nuovo Aquilone, che archivia un bilancio di oltre 25mila presenze.

L’ultimo appuntamento, andato in scena mercoledì 29 luglio, ha chiuso il cineforum estivo “Ma che film la vita!”, organizzato in collaborazione con Confcommercio Lecco e Comune di Lecco. La rassegna si è affiancata alle altre proposte della sala, dalle prime visioni in programma da giovedì a domenica agli appuntamenti del cineforum del lunedì e del martedì, fino alle Cinemerende dedicate alle famiglie e al laboratorio di critica cinematografica curato dal critico Gian Luca Pisacane.

La stagione è stata resa possibile anche grazie all’impegno di oltre 100 volontari, che prestano servizio nella sala cinematografica.

Nel corso dell’anno il palco del Nuovo Aquilone ha ospitato protagonisti del panorama cinematografico nazionale come Antonio Albanese, Giuseppe Battiston e Giulio Base. La sala ha inoltre rinnovato la propria partecipazione alla settima edizione del Lecco Film Fest.

Con più di 25mila presenze registrate nel corso della stagione, il Cinema Nuovo Aquilone conferma il proprio ruolo di punto di riferimento per gli appassionati e per la comunità lecchese.

Dopo la pausa estiva, la sala riaprirà a settembre con l’avvio della nuova stagione.