Cinzia Bettega eletta presidente del Sistema bibliotecario lecchese

La rete riunisce le biblioteche di 70 Comuni e coordina attività che spaziano dal prestito interbibliotecario ai servizi digitali Bettega: “Le biblioteche sono presìdi culturali essenziali per le nostre comunità”

LECCO – Cinzia Bettega è la nuova presidente del Sistema bibliotecario del territorio lecchese. L‘assessore alla Cultura del Comune di Lecco è stata eletta all’unanimità dall’assemblea degli amministratori, riunitasi mercoledì 11 novembre. Una nomina che si inserisce nel percorso di collaborazione tra i Comuni e le biblioteche lecchesi, con l’obiettivo di consolidare e sviluppare i servizi condivisi.

Bettega ha accolto l’incarico ringraziando gli amministratori per la fiducia ricevuta e sottolineando il valore del lavoro portato avanti finora dalla rete bibliotecaria: “Assumo questo incarico con grande piacere e senso di responsabilità, consapevole dell’importante lavoro svolto in questi anni dal Sistema bibliotecario e dalle biblioteche del territorio. La collaborazione tra i Comuni rappresenta un valore fondamentale per garantire servizi culturali di qualità e per continuare a rendere le biblioteche luoghi aperti, accessibili e vicini alle comunità”.

Il Sistema bibliotecario del territorio lecchese riunisce le biblioteche di 70 Comuni aderenti. La rete coordina e promuove una serie di attività e servizi a beneficio dei cittadini: dal prestito interbibliotecario alle iniziative di promozione della lettura, fino al potenziamento dei servizi digitali.

La nuova presidente ha quindi ribadito la volontà di proseguire il lavoro in sinergia con le amministrazioni e con le realtà bibliotecarie locali: “Il mio impegno sarà quello di portare avanti questo percorso insieme alle amministrazioni, alle biblioteche e a tutte le persone che quotidianamente contribuiscono al funzionamento del Sistema. Le biblioteche sono presìdi culturali essenziali per le nostre comunità e il lavoro di rete ci permette di valorizzarne le competenze e di offrire ai cittadini e all’intero territorio lecchese servizi, risorse e opportunità sempre più ampie”.