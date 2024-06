Città, bellezze naturali e rioni cornice del Lecco Jazz Festival

Un ritorno atteso in città per gli amanti del genere, quattro giorni densi di jazz dal 17 al 21 luglio

Sulla Lake Arena fluttuerà il talento in musica di Paolo Fresu, poi di Alex Britti e Giovanni Allevi per “Sound of Lecco”

LECCO – Dai rioni al centro di Lecco, dall’alta quota dei monti scendendo a filo d’acqua sul lago, la musica travalicherà ogni barriera, unendo in unico abbraccio sonoro il capoluogo lecchese. Sarà una “sonorità senza confini” ad accompagnare l’estate di Lecco, non a caso parte della slogan scelto per lanciare la 9° edizione del Lecco Jazz Festival, tra gli eventi musicali più attesi in città, a cui si affiancherà l’iniziativa “Sound of Lecco” con due appuntamenti imperdibili che vedranno protagonisti Alex Britti e Giovanni Allevi e tanti altri progetti pronti a partire o già in essere come il Festival del lago e della montagna, Festival Tra Lago e Monti e Festival di Bellagio e del Lago di Como.

Insieme alla musica, attori principali di Lecco Jazz Festival e Sound of Lecco saranno i luoghi della città e le persone che la abitano.

“Si tratta un ritorno atteso per gli amanti del jazz. Abbiamo voluto portare gli eventi musicali non solo in centro ma anche nei rioni e nei cosiddetti luoghi non formali, sfruttando il palco mobile, oltre che in montagna, ai Piani d’Erna, e sulla piattaforma Lake Arena sul lungolago – racconta Simona Piazza, assessore alla Cultura durante la presentazione della rassegna in sala consiliare -. Sarà un grande festival che vedrà la partecipazione di guest nazionali e internazionali ma anche la collaborazione di realtà locali come la Scuola Civica di Musica G. Zelioli e gruppi più informali come quello jazz guidato da Lionello “Lello” Colombo”.

Venti appuntamenti dal 17 al 21 luglio riempiranno il palinsesto del Lecco Jazz Festival (incluso il “Fuori Festival”), portando svariate contaminazioni della musica jazz in ogni angolo della città. Una rassegna che si aprirà e chiuderà sulla Lake Arena, palco galleggiante inaugurato la passata stagione estiva, nato da un progetto di rete con altri comuni del territorio. A salirci per dare il via al Lecco Jazz Festival saranno i Classic & Jazz, mentre a far calare il sipario ci penserà Paolo Fresu, celebre trombettista che porterà uno straordinario omaggio a David Bowie, con l’accompagnamento di altri musicisti stellari.

Le altre tre grandi serate della rassegna jazz si svolgeranno sul palco in Piazza Garibaldi, cuore pulsante del capoluogo: The Swinger Orchestra, Jeff Berlin Trio e Jimetta Rose a calcarlo.

“Due elementi mettono insieme Lecco Jazz Festival e Sound of Lecco: i luoghi della città e le persone che li animano – precisa Giovanni Cattaneo, assessore all’Attrattività territoriale – speriamo che attraverso questi eventi Lecco possa diventare un contesto attrattivo, capace anche di catalizzare un pubblico giovane”. Per farlo ITB organizzerà un dj-set ai Piani d’Erna con possibilità di restare in quota fino a dopo il tramonto sfruttando la funivia serale, mentre “La Piccola” si animerà dello Scenario Festival, dal 7 al 5 luglio, proposto da E507 Studio. “A luglio altre iniziative caratterizzeranno il lungolago – prosegue Cattaneo – tanti soggetti si stanno attivando per portare proposte di qualità mettendosi alla prova, anche nell’ottica di un futuro dove avremo un lungolago riqualificato. Intendiamo dare continuità a queste operazioni e renderci riconoscibili per alcuni luoghi, che siano la Lake Arena, i Piani d’Erna o La Piccola”.

Tant’è che un artista del calibro di Alex Britti, pronto a esibirsi sulla piattaforma galleggiante in Malpensata nell’ambito di Sound of Lecco, pare non abbia esitato ad accettare l’invito vedendo la proposta (e location) offerta. L’acclamato chitarrista e cantautore farà sentire tutto il suo talento mercoledì 24 luglio mentre Giovanni Allevi, celebre pianista e compositore in ripresa dopo la malattia, è atteso per sabato 7 settembre col suo “Piano Solo Tour”.

A tirare le file di questo ricco e variegato programma musicale per l’estate 2024 il Comune di Lecco che però, come ha sottolineato l’assessore Cattaneo, “da solo non potrebbe nulla, soprattutto lato economico”. Ancora una volta, al fianco dell’ente, Acinque Energia rappresentata dal “fresco” presidente Stefano Simonetti, con l’intento di continuare a far crescere il Lecco Jazz Festival, capace di portare interesse e visitatori in città, facendogli da main sponsor. Queste le parole di Simonetti: “L’auspicio è che il Lecco Jazz Festival possa essere un momento di riflessione e svago per tutti i cittadini, oltre che un grande successo. Una rassegna che, con l’unione tra bellezze del territorio e musica, si fa vincente. Anche nel motto di Acinque si legge “energia che unisce”: mai come ora la cultura, e in particolare la musica, fa da collante”.

Un ringraziamento è stato speso anche nei confronti della Camera di Commercio Como-Lecco che, in caso di pioggia, proporrà uno spazio alternativo per lo svolgimento degli eventi, e al motore trainante del progetto, il Servizio Culturale del Comune di Lecco capitanato da Niccolò Santoro.

“Lecco Jazz Festival sta crescendo molto, la sua programmazione si è intensificata miscelando realtà italiane già affermate, altre vicine al professionismo e tanti stranieri provenienti anche da oltreoceano, a significare che la rassegna sta iniziando ad avere un’identità precisa nel panorama internazionale e questo senz’altro è anche merito dei nostri palchi, che di anno in anno cerchiamo di rendere sempre più particolari – afferma Santoro -. Ci sarà anche un “colpo di coda” del Lecco Jazz Festival con il “Fuori Festival” di agosto. Previsti due appuntamenti, uno alla Chiesa di Sant’Egidio e l’altro ai Piani d’Erna, un trekking musicale con guida escursionistica”.

Jazz dunque, ma tanti altri stili di musica a risuonare nell’estate di Lecco, nella speranza che queste melodie possano diventare, come ha detto Piazza: “un faro per il turismo che transita sul Lago di Como”.

Tutte le informazioni su Lecco Jazz Festival, Sound of Lecco e altri eventi musicali si possono trovare su www.teatrosocietalecco.it e www.leccotourism.it.