Civate, la Compagnia teatrale “Le Gocce” festeggia 30 anni di teatro, risate e solidarietà

CIVATE – Trent’anni di palcoscenico, risate, emozioni e incontri indimenticabili: così la compagnia teatrale Le Gocce celebra nel 2025 il suo prestigioso 30° anniversario. Per festeggiare questo importante traguardo, la compagnia ha organizzato una rassegna teatrale in tre serate, intitolata “Le Gocce – 30° atto”, proprio a Civate, scelta non a caso come luogo simbolo: un modo per ringraziare ancora una volta la comunità che, nel corso degli anni, le è stata vicina e ha accompagnato il suo percorso artistico.

Le prime due serate della rassegna si sono già svolte sul palco del salone dell’oratorio, riscuotendo grande partecipazione ed entusiasmo da parte del pubblico. Sono stati momenti intensi e ricchi di affetto, che hanno permesso di ripercorrere la storia delle Gocce attraverso fotografie, racconti e ricordi condivisi. Numerosi vecchi amici della compagnia sono tornati a far visita, ricevendo un piccolo dono simbolico come segno di gratitudine per il percorso condiviso.

“Le Gocce significa tante cose: gocce di prove, di spettacoli, di divertimento, di persone e di amici” hanno raccontato i membri della compagnia, emozionati nel ripercorrere tre decenni di teatro e di vita.

Ogni serata della rassegna è stata dedicata a una delle tre decadi della compagnia, e non sono mancati ospiti amici a condividere la festa: il 18 ottobre la compagnia “Maltrainscena” di Osnago ha portato in scena “Il lupo perde il pelo” di Ray Cooney, mentre nella seconda serata è stata la volta della Gaia Compagnia, nata all’interno della scuola del Teatro Blu di Milano, con RN, un estivo pastrocchio romantico, una commedia romantica originale firmata dalla drammaturga e insegnante Gaia Baggio. “È stato bellissimo averli con noi e rivivere insieme lo spirito di questa grande famiglia teatrale – hanno raccontato Le Gocce – Ancora grazie per aver festeggiato insieme a noi!”.

Le Gocce significano anche gocce di solidarietà: accanto al teatro e alla memoria, protagonista è anche l’attenzione verso gli altri. L’intero ricavato delle offerte libere raccolte durante le tre serate sarà devoluto all’associazione Variopinto (www.variopinto.org), che sostiene progetti a favore dei bambini del Rwanda.

La compagnia esprime un sentito ringraziamento al sindaco di Civate, Angelo Isella, e all’assessore alla Cultura, Ilaria Rocco, per la loro partecipazione alle serate e il prezioso sostegno alla rassegna, oltre a tutti gli sponsor del territorio che hanno reso possibile questa grande festa del teatro.

Ora l’attesa è tutta per l’ultima, imperdibile serata della rassegna, in programma sabato 29 novembre alle 20:30, quando Le Gocce torneranno sul palco con la loro nuova commedia brillante in due atti, “Trambusto in casa Brambilla”: uno spettacolo esilarante che chiuderà in allegria i festeggiamenti per i trent’anni della compagnia.

“Trent’anni di Gocce, dunque: di emozioni, applausi, persone e comunità. E, come sempre, con il sorriso e la passione di chi da trent’anni fa teatro per il piacere di condividerlo, con la consapevolezza che il bello…forse deve ancora andare in scena” concludono dalla Compagnia.