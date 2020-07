Civate, “Torniamo all’Opera” con Spirabilia l’8 luglio

Appuntamento alle 21 nella piazzetta del centro paese davanti a Villa Canali

Il concerto vedrà la presenza anche del soprano Anna Delpino

CIVATE – “Torniamo all’Opera” è il titolo del concerto che si terrà mercoledì 8 luglio alle 21 a Civate nella piazzetta antistante Villa Canali, in Centro Paese (P.zza Antichi Padri).

Mai come quest’anno titolo più adatto per un concerto, dopo mesi di stop dovuti alla grave situazione sanitaria Spirabilia torna a far musica e torna a farlo in un luogo simbolo per il sodalizio. Infatti proprio a Villa Canali questa settimana sarebbe dovuta andare in scena “Boheme”, opera inserita all’interno dell’estate lirica, rassegna in auge dal 2014.

Per le vicende a tutti note non è stato possibile programmare la stagione ma l’associazione ha voluto comunque organizzare un piccolo concerto lirico cameristico, con il soprano Anna Delfino, con l’intento anche di dare un segnale di speranza e ottimismo verso il futuro.

“Non è stato facile prendere questa decisione” affermano Aldo Spreafico e Mauro Mosca, direttori artistici del sodalizio “fino all’ultimo siamo stati combattuti soprattutto per la questione normativa e di sicurezza per il pubblico in primis. Tuttavia l’immancabile supporto datoci dall’Amministrazione Comunale e la voglia di dare un segnale di ripresa hanno prevalso”.

Il concerto vedrà il quintetto Spirabilia accompagnare il soprano Anna Delfino in alcune tra le aree d’opera più importanti del panorama operistico italiano.

Ecco il programma della serata: •”Aria”, A. Running

•”Tornami a vagheggiar” da “Alcina”, G.F. Handel

•”Dai vieni non tardar” da “Nozze di Figaro”, W.A. Mozart

•Sinfonia da “Nabucco”, G. Verdi

•”So anch’io la virtù magica” da “Don Pasquale”, G. Donizetti

•”Addio del passato” da “La Traviata”, G. Verdi

•Sinfonia da “Italiana in Algeri”, G. Rossini

•”A Chloris”, R. Hahn

•”La chanson d’Olympia” da “Les Contes d’ Hofmann”, J. Offenbach L’evento si svolgerà nel completo rispetto delle norme vigenti, per garantire la sicurezza di tutti.

Consigliata la prenotazione.

Per informazioni:

Tel : 328-5421918 — 347-0533843

spirabiliaquintet@yahoo.it