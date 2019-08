Colico. A Piona la mostra “Genesi” dell’artista Walter Orioli

COLICO – Si intitola “Genesi” la mostra personale di Walter Orioli che sarà inaugurata venerdì 16 agosto alle 17 al monastero di Piona a Colico.

La mostra Genesi raccoglie le recenti opere di Walter Orioli (Monza 1952) realizzate traendo ispirazione dalla natura e dalle origini dell’universo, in un continuo dialogo tra spirito e materia. Il fulcro del percorso espositivo è rappresentato dai primi versetti della Genesi nella Bibbia riportati vicino alla grandi tele acriliche che stanno a indicare la sintesi di un formalismo carico di suggestioni e di possibilità ideali.

Alla base del percorso espositivo è la proiezione dell’uomo verso la dimensione trascendente come bisogno umano di base, il bisogno di credere in qualcosa che superi se stessi, oltrepassi il proprio Io e aiuti a dare un senso alla vita. A tale proposito e a conclusione del percorso espositivo, le opere su carta di gelso e impasti di colore, che testimoniano un periodo di libera astrazione informale, rappresentano una forma di tensione tra modernità liquida e il bisogno di spiritualità antica come il mondo.

La cornice perfetta per il tema della mostra è il monastero cistercense di Piona che mantiene un fascino di silenzio e spiritualità, fonte di frequentazione e ispirazione per l’autore. La mostra si potrà visitare dal 16 al 31 agosto tutti i giorni ore 11 – 17.30.