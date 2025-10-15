Colico, il diario inedito di Antonietta Nogara Osio

Il diario racconta il coraggio e l’impegno di Antonietta durante la Resistenza

Appuntamento giovedì 23 ottobre alla Biblioteca Comunale di Colico. Ingresso libero e gratuito.

COLICO – L’Associazione Giuseppe Bovara – “Archivi di Lecco e della Provincia”, in collaborazione con il Comune di Colico, Proloco Colico e VisitColico, organizza per giovedì 23 ottobre alle ore 18:00 presso la Biblioteca Comunale di Colico, Via alle Torri 13, la presentazione del diario inedito di Antonietta Nogara Osio, curato dal figlio, ambasciatore Bernardino Osio.

Antonietta Nogara, figlia del diplomatico e finanziere Bernardino Nogara e moglie dell’avvocato Umberto Osio, ufficiale degli Alpini e Medaglia d’Argento al Valor Militare nella Prima Guerra Mondiale, visse momenti drammatici durante la Seconda Guerra Mondiale. Sfollata a Bellano da Milano con la famiglia, dopo l’8 settembre 1943 sostenne i partigiani e accolse i perseguitati politici e razziali diretti in Svizzera.

Nell’agosto 1944, rimasta sola con i cinque figli, fu presa in ostaggio dalla Guardia Nazionale Repubblicana e condannata a morte immediata, condizione dalla quale fu salvata solo grazie all’intervento del vice parroco don Luigi Lissoni, che riuscì a ottenere la liberazione dei prigionieri presi dai partigiani.

Il diario, ricco di riflessioni sulla fede cristiana, l’amore per la patria e la famiglia, costituisce una testimonianza preziosa di quei drammatici eventi.

Alla presentazione interverranno Pietro Dettamanti, presidente dell’Associazione Giuseppe Bovara, l’ambasciatore Bernardino Osio, curatore della pubblicazione, e Gianfranco Scotti, che leggerà alcuni brani tratti dal diario.

L’ingresso è libero e gratuito, senza necessità di prenotazione. Per informazioni è possibile contattare: associazione.bovara@gmail.com o biblioteca@comune.colico.lc.it.