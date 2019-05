Coltiviamo la città: “Una ‘nuova Mesopotamia’ tra Caldone e Bione”

Dal 22 al 25 maggio dibatti e tavole rotonde sul tema “Coltiviamo la città”.

Ospite l’artista Michelangelo Pistoletto, a Lecco per inaugurare “I Quartieri del Terzo Paradiso”

LECCO – Quattro giorni di dibattiti, eventi e tavole rotonde che avranno come tema “Coltiviamo la città – Per un’alleanza del cibo e della terra” e che potranno contare sulla presenza di un ospite d’eccezione: il grande artista Michelangelo Pistoletto.

E’ tutto pronto per “Impliquons nous – Festival del pensiero civile attivo” di Lecco, una kermesse promossa da Crams Lecco, Cittadellarte – Fondazione Pistoletto Biella Legambiente, Polyhistor edizioni e Libreria Parole nel Tempo del progetto “I Quartieri del Terzo Paradiso”.

Quest’anno dedicato al gastronomo, filosofo e giornalista Gino Veronelli a 15 anni dalla sua scomparsa, il festival si terrà da mercoledì 22 a sabato 25 maggio nel quartiere lecchese di Acquate e vedrà la presenza di numerosi ospiti, rappresentanti di aziende, enti sociosanitari e associazioni, che dibatteranno sulla tematica del cibo come fattore identitario, aggregativo e attrattivo di una comunità, oltre a confrontarsi sull’avveniristica prospettiva della costruzione di un progetto di rigenerazione urbana e di Urban Health in un distretto di tre quartieri del comune di Lecco. Quattro giorni, ancora, in cui non mancheranno eventi pensati per il bene comune e momenti conviviali dedicati al cibo.

La discussione e la messa in atto di strategie utili al progetto di rigenerazione urbano d’ora in poi avrà per protagonista una parte di territorio lecchese, I Quartieri del Terzo Paradiso. Attraverso il coinvolgimento dei cittadini dei rioni situati tra i fiumi Caldone e Bione, una sorta di “nuova Mesopotamia”, si cercherà di sviluppare innovativi modelli di convivenza e di costruzione di sostenibilità territoriale, ambientale, sociale ed economica, il tutto in un’ottica sistemica e all’interno di un territorio di 3 chilometri quadrati.

Un progetto, quest’ultimo, che ha come punto di riferimento il pensiero di un grande personaggio dell’arte e della cultura come Michelangelo Pistoletto: “Il modello che abbiamo messo a punto con la Fondazione Pistoletto di Biella – spiega infatti il presidente del Crams, Angelo Riva – parte dal simbolo del Terzo Paradiso e dai suoi significati: l’artificio umano rappresentato dalla scienza e dalla tecnologia che si fondono con la natura per un nuovo Umanesimo culturale e sociale, in grado di portare un ricongiungimento tra uomo, scienza e natura. Per questo l’evento centrale della quattro giorni sarà la partecipazione eccezionale di Michelangelo Pistoletto, con un keynote su omniteismo e demopraxia per l’inaugurazione de I Quartieri del Terzo Paradiso di Lecco”.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL FESTIVAL