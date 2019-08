Con Aipa e l’Arcobaleno una mostra fotografica nella hall dell’ospedale

Il 2 settembre l’inaugurazione nella hall dell’ospedale

LECCO – Il direttivo dell’Aipa Lecco-Odv, in collaborazione con la Società Cooperativa Sociale L’Arcobaleno Onlus, ha sostituito il consueto concorso fotografico nazionale con una mostra fotografica, per dar modo agli ospiti della cooperativa di partecipare a un evento che non preveda competizione ma collaborazione negli scatti fotografici, nello scegliere ed assemblare le molteplici foto che saranno oggetto dell’esposizione.

“Esposizione che vorremmo rendere itinerante iniziando, dopo Lecco, dall’ospedale di Merate e successivamente in vari comuni – spiegano gli organizzatori -. Il lavoro di cooperazione delle due realtà di volontariato vuole essere un’ulteriore conferma che l’unione tra organizzazioni è un’opportunità da perseguire per il bene degli aderenti, dei loro famigliari e di tutti i cittadini”.

L’inaugurazione della mostra “Luoghi d’interesse del tuo territorio” è in programma lunedì 2 settembre alle ore 10 nella hall dell’ospedale Manzoni. La mostra sarà visitabile fino al 7 settembre quando si terrà la premiazione presso l’aula bianca.