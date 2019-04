COLLE BRIANZA – S’intitola “Little bang” ed è uno spettacolo per bambini dedicato all’origine dell’universo. Appuntamento da non perdere domenica 14 aprile alle 16 nella yurta del parco della Tana a Colle Brianza (frazione Bestetto) con la produzione di Riserva Canini dedicata ai più piccoli. Secondo appuntamento della nuova rassegna Piccoli alberi organizzata da Campsirago Residenza la rappresentazione intreccia lo straordinario universo poetico e immaginifico dei bambini con le risposte della scienza sull’origine del mondo a partire dalla teoria del Big Bang.

Accompagnati dalla misteriosa figura di un demiurgo – unico narratore sulla scena e insieme manipolatore di tutti i personaggi che la abiteranno – i piccoli spettatori compieranno un viaggio alla scoperta della nascita dell’universo, della qualità delle materie, della loro bellezza e natura. Un viaggio dal Nulla, alle prime piccole particelle elementari, all’aggregazione e la disgregazione della materia per giungere, infine, alla formazione delle grandi Galassie.

A tu per tu con i bambini

Raccontano Marco Ferro e Valeria Sacco, autori, registi e interpreti dello spettacolo. “Ci siamo seduti accanto ai bambini come se fossero i nostri antenati. Da loro ci siamo fatti raccontare, attraverso gesti, suoni, materie e colori, come sono andate davvero le cose all’inizio di tutti i tempi. Abbiamo collezionato le tracce di questi istanti ed è nata una piccola galleria d’arte fatta di opere che raccontano l’origine dell’universo. In mezzo a questa personalissima collezione di “piccoli bang” prende vita “Little Bang””. Appuntamento quindi domenica alle 16 in via Vigneti 1, a Bestetto, frazione del comune di Colle Brianza. Info e prenotazioni: www.campsiragoresidenza.it, info@campsiragoresidenza.it, 039 9276070