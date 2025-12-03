Con “Carmen” debutto di successo della danza al Teatro della Società

Praticamente al completo il Teatro per l’iconico balletto

Venerdì sera altro appuntamento con la danza contemporanea

LECCO – Una serata di grande emozione quella di ieri, martedì 2 dicembre, al Teatro della Società, appena restituito alla città dopo la recente inaugurazione. La danza, novità della stagione teatrale 2026, ha calcato il palcoscenico lecchese, e lo ha fatto con un titolo iconico: Carmen, balletto in due atti prodotto dal Balletto di Milano.

La celebre eroina di Mérimée e Bizet ha trovato nuova vita in una versione intensa e appassionata. La coreografia porta la firma di Agnese Omodei Salè e Federico Veratti, che è anche autore dei costumi. L’allestimento scenico, curato da Marco Pesta, ha contribuito a creare un’atmosfera vibrante, sostenendo la danza in un racconto fatto di passione, destino e libertà.

Ad aprire la serata è stata la vicesindaco Simona Piazza, che ha salutato il pubblico – numerosissimo – sottolineando come la presenza della danza rappresenti una novità significativa all’interno della stagione teatrale 2026 del rinnovato Teatro della Società.

Il successo di Carmen fa da preludio al prossimo appuntamento dedicato al movimento: venerdì sera il teatro ospiterà infatti uno spettacolo di danza contemporanea, Diva + Delicious Overdose, ampliando ulteriormente l’offerta culturale e confermando la volontà di fare della danza un pilastro stabile della programmazione lecchese.