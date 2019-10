Con il Consorzio Villa Greppi al via due percorsi dedicati alla grande arte

Ai nastri di partenza le rassegne “Conferenze d’autunno” e “La poesia muta”, curate da Simona Bartolena

Novità 2019 il ciclo di lezioni, in programma il martedì nella sala del Granaio, dedicate ai grandi capolavori dell’arte

MONTICELLO – Al via due percorsi dedicati alla grande arte. E’ un’offerta corposa quella promossa dal Consorzio brianteo Villa Greppi con le rassegne Conferenze d’autunno e La poesia muta, curate da Simona Bartolena, studiosa d’arte e consulente per le arti visive del consorzio. L’iniziativa si pone l’obiettivo di avvicinare la cittadinanza all’arte, offrendo gli strumenti per approfondire e conoscere artisti e correnti.

Le tre conferenze d’autunno

Si comincia il 2 ottobre a Verano Brianza con la prima delle tre conferenze pensate in occasione delle maggiori mostre della stagione. In programma in bibliotecaria una serata dedicata al Giapponismo, ossia l’influenza che l’arte giapponese ha avuto sull’Occidente, in particolare sugli artisti francesi. La conferenza è organizzata in occasione della mostra Impressioni d’oriente, allestita al Mudec di Milano. Il 13 novembre la serra del parco di Villa Filippini di Besana Brianza ospiterà “Da Hayez a Previati, da Ingres a Millais. L’amore nella pittura dell’800”. L’incontro è pensato in occasione della mostra Amore Passione e Sentimento allestita a Palazzo della Meridiana di Genova. Il ciclo di tre conferenze si chiude il 4 dicembre (nella Sala Lea Garofalo di Villa Borgia, a Usmate Velate) con “Alberto Giacometti e il suo tempo. La scultura in Europa nel secondo Novecento”, conferenza promossa in occasione della mostra Il tempo di Giacometti, da Chagall a Kandinskij di Palazzo della Gran Guardia di Verona. Un terzetto di appuntamenti, questi, tutti in programma per le 21 e tenuti dalla studiosa Bartolena. (per visualizzare il depliant dell’iniziativa CLICCA QUI)

Cinque lezioni con “La poesia muta”

Ma la vera novità di quest’autunno è La poesia muta: un ciclo di 5 lezioni che di martedì in martedì (alle 17.30, nell’Antico Granaio di Villa Greppi) proporrà ai partecipanti dei focus su grandi capolavori dell’arte, dalla Cappella degli Scrovegni di Giotto a Les demoiselles d’Avignon di Picasso. Il primo appuntamento è martedì 15 ottobre con “Giotto. Cappella degli Scrovegni”; martedì 22 ottobre “Piero Della Francesca. Pala Montefeltro”; martedì 5 novembre “Leonardo Da Vinci. La Dama con l’ermellino”; martedì 12 novembre “Caravaggio. Vocazione di San Matteo”; martedì 19 novembre “Édouard Manet . Le Déjeuner sur l’herbe” e martedì 26 novembre “Pablo Picasso. Les demoiselles d’Avignon”. (Per visualizzare il depliant dell’iniziativa, CLICCA QUI)

Comi: “L’obiettivo è incrementare la proposta culturale”

“Apriamo un nuovo progetto per la formazione alle arti – commenta Marta Comi, presidente del Consorzio Villa Greppi – e inauguriamo da quest’autunno un corso sui capolavori della storia dell’arte. Con questo percorso, aperto e accessibile a tutti, vogliamo incrementare la proposta di formazione culturale che il Consorzio Villa Greppi offre ai cittadini del territorio”.

Per avere maggiori informazioni Consorzio Brianteo Villa Greppi: info@villagreppi.it, tel. 039 9207160 | www.villagreppi.it. Le Conferenze d’autunno sono a ingresso libero; il corso Poesia muta è gratuito e si propone una donazione libera per il sostegno dell’iniziativa (consigliata la prenotazione).