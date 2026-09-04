Con una sala rinnovata, al via la nuova stagione del Cineteatro Palladium

Grazie a un contributo della regione nuova pavimentazione e nuove poltroncine

La riapertura è prevista l’11 settembre con la proiezione del film “Odissea”

LECCO – Al via la nuova stagione del Cineteatro Palladium, la sala della comunità della parrocchia del rione di Castello di Lecco. Una sala rinnovata sia nella pavimentazione che nelle nuove e moderne poltroncine, grazie a un finanziamento di regione Lombardia che ne ha parzialmente sostenuto i costi. Fondamentale, come sempre, il gruppo di volontari che da sessant’anni garantiscono lo svolgersi di tutte le attività della sala.

La riapertura è prevista l’11 settembre con la proiezione del film che ha segnato la stagione cinematografica mondiale nel periodo estivo, “Odissea” l’ultimo lavoro dell’eclettico britannico Christopher Nolan. Sarà l’occasione per chi se lo fosse perso o per chi volesse rivedere il film che ha riacceso l’interesse sulle peripezie di Ulisse, re di Itaca, dalla sua partenza per la guerra di Troia e il suo accidentato ritorno a casa, dove ad attenderlo c’era la fedele Penelope (Matt Damon e Anne Hathaway nei rispettivi ruoli).

A seguire l’ultima avventura in “live action” di “Oceania” della Disney, che questa volta ci racconta, a distanza di dieci anni dall’uscita del film in animazione, le vicende di Vaiana che affronta un viaggio pieno di difficoltà e di imprevisti che la condurranno dalla “zona d’ombra” della fanciullezza a quella della vita da adulta.

Per il 1° ottobre è prevista la partenza della rassegna autunnale “I giovedì del Palladium”, avviata nel lontano settembre del 2014 e che inizierà con la proposta numero 231. Si tratta dell’ultimo lavoro di Pupi Avati, maestro della cinematografia italiana, che a 88 anni si mette in gioco con “Il tepore del ballo”, con Massimo Ghini e Giuliana De Sio.

A breve sarà possibile conoscere gli altri nove titoli e, soprattutto, acquistare gli abbonamenti (40 euro – 10 film) da gustare seduti sulle nuove comode poltrone.

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