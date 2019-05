Con Villa Greppi torna Lectura Dantis nei luoghi dell’arte della Brianza

La rassegna, giunta alla terza edizione, avrà per tema “Presi per la gola”

Brig si occuperà delle visite guidate mentre la studiosa Claudia Crevenna darà lettura e spiegherà i canti della Divina Commedia

MONTICELLO – Torna “Lectura Dantis nei luoghi d’arte della Brianza” con “Presi per la gola”, un viaggio in tre tappe alla scoperta dei Canti della Divina Commedia, legati tra loro dal filo rosso del peccato di gola. Promossa dal Consorzio Brianteo Villa Greppi sotto la direzione artistica dell’associazione Brig – Cultura e territorio, la rassegna propone un mix tra arte e letteratura, al quale si unisce, al termine della spiegazione e della lettura del canto, affidate all’esperta studiosa Claudia Crevenna, un aperitivo.

Tre iniziative con “Presi per la gola”

Il primo appuntamento è in programma domenica 26 maggio alle 17 a Ceregallo a Sirtori. La visita dell’antico nucleo di Ceregallo e all’oratorio di Sant’Andrea procederà di pari passo con la lettura del VI canto dell’Inferno in cui si parla di gola e dannazione. Domenica 9 giugno sarà la volta di Santo Stefano a Bulciago, quando dalle 17 si terrà la visita “Dall’oratorio di Santo Stefano alla chiesa della Madonna dei morti dell’Avello”, seguita dal Canto XXXIV dell’Inferno – Nella bocca dell’Inferno. Infine, domenica 23 giugno alle 16 (in Via Volta 28, Gerno di Lesmo), visita guidata a Villa Il Gernetto (ancora una volta straordinariamente aperta al pubblico per gentile concessione di Fininvest Real Estate & Ser) e Canto XXIII del Purgatorio – Gola e redenzione.

Comi: “Lectura Dantis è una delle rassegne più riuscite della programmazione”

“Lectura Dantis è una delle nuove rassegne più riuscite della programmazione del Consorzio – commenta Marta Comi, presidente del Consorzio Villa Greppi – . Siamo alla terza edizione, sempre molto attesa da un pubblico che ci segue numeroso. Riscoprire Dante significa riscoprire un pilastro della cultura italiana, e noi lo facciamo valorizzando anche il territorio attraverso tre tappe particolarmente suggestive”. Per partecipare è richiesto un contributo di 10 euro. I posti sono limitati ed è necessario prenotarsi entro le 12 del venerdì precedente alla data scelta scrivendo ad attivitaculturali@villagreppi.it. Tutti gli eventi prevedono percorsi guidati a piedi e sono consigliate scarpe da cammino. Per informazioni: Consorzio Brianteo Villa Greppi, attivitaculturali@villagreppi.it | tel. 039 9207160.

A questo collegamento è possibile sfogliare il programma: https://www.calameo.com/books/0011065085d3ee4ff34a4