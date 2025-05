Grazie ai fondi PNRR, durante l’anno scolastico sono stati attivati 13 laboratori STEM ispirati alla figura di Leonardo da Vinci e alle sue invenzioni, affiancati da 16 percorsi artistici in lingua inglese secondo la metodologia CLIL, per un totale di 350 studenti coinvolti.

La mostra ha incantato famiglie e visitatori con lavori originali e ironici: dalla “Dama con l’ermellino” trasformata in dama con il peluche a mille rivisitazioni della Monna Lisa, passando per un’Ultima Cena reinterpretata da una classe grazie all’intelligenza artificiale. In esposizione anche tavole di disegno, modelli di cuori e sistemi solari, robot, scheletri e installazioni ispirate all’anatomia e all’astronomia.

Tra i progetti più significativi, il plastico realizzato dalla primaria Diaz che rappresenta la “Garbagnate del futuro”, una città ideale immaginata dai bambini con viali alberati, fontane e raccolta differenziata, discusso direttamente con il sindaco Mauro Colombo. In Municipio, nella sala consiliare, è stato possibile visionare i video prodotti durante il progetto, comprese le uscite didattiche a Imbersago sul traghetto di Leonardo e alla corte rinascimentale di Vigevano.

Il lavoro è stato svolto “in verticale”: gli alunni delle medie hanno insegnato concetti scientifici ai compagni della primaria, che a loro volta hanno coinvolto i bambini della scuola dell’infanzia, creando un percorso formativo integrato e inclusivo.

“Si è lasciato spazio all’inventiva di docenti e alunni – ha dichiarato il dirigente scolastico Marco Magni – ne emerge l’immagine di una scuola unitaria, che fa stare bene e mette a proprio agio chi la vive. Un obiettivo tutt’altro che secondario”.