Confcommercio Lecco aderisce al Patto Regionale per la Lettura

Il presidente Fabio Dadati ha sottoscritto l’accordo a Palazzo Lombardia insieme a una sessantina di realtà del territorio

Tra le esperienze richiamate da Confcommercio Lombardia anche Assocultura Lecco e il festival Leggermente, attivo da diciassette anni

LECCO – Anche Confcommercio Lecco ha aderito al Patto Regionale per la Lettura, l’iniziativa promossa dall’assessore alla Cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso con l’obiettivo di favorire la pratica della lettura tra la popolazione lombarda, con particolare attenzione ai giovani e ai cittadini con minore accesso alla partecipazione culturale.

La sottoscrizione si è svolta ieri, giovedì 18 giugno, a Palazzo Lombardia alla presenza del presidente della Regione Attilio Fontana. Per Confcommercio Lecco erano presenti il presidente Fabio Dadati e il direttore Alberto Riva. Il Patto coinvolge una sessantina di realtà lombarde e punta a mettere in rete soggetti pubblici e privati per promuovere la lettura e la crescita culturale delle comunità.

“Il Patto Regionale per la Lettura rappresenta un passaggio importante – sottolinea il presidente di Confcommercio Lecco Fabio Dadati –. Come ben evidenziato da tutti gli intervenuti, la lettura è un elemento chiave su cui puntare, che porta maggiore equilibrio e spirito critico in tutte le generazioni, in primis ovviamente per i giovani”.

Dadati ha inoltre evidenziato il ruolo svolto dalle librerie e dalle cartolibrerie, rappresentate dall’associazione di categoria. “Sono luoghi non solo di acquisto, ma anche spazi di confronto, ascolto e aggregazione. Luoghi che promuovono approfondimento e ‘lentezza’ e che sono una risposta forte all’era dello scrolling e delle stories”.

Un impegno che Confcommercio Lecco porta avanti da tempo attraverso Assocultura Confcommercio Lecco e iniziative consolidate come il festival Leggermente, che da diciassette anni promuove la lettura come strumento culturale e che, come ricorda lo stesso presidente, rappresenta “un fiore all’occhiello per l’associazione e per tutto il territorio provinciale”.

Non a caso, nel presentare l’iniziativa, Confcommercio Lombardia ha richiamato proprio l’esperienza di Assocultura Confcommercio Lecco e del festival Leggermente tra le realtà che negli anni hanno contribuito a promuovere la lettura e la partecipazione culturale sul territorio, insieme ad altre iniziative sviluppate nell’ambito dello sport, dell’arte, del cinema e della valorizzazione del talento giovanile.

“Noi crediamo nella cultura e intendiamo continuare a investire in questo percorso, dando vita e sostenendo sempre progetti innovativi e di qualità”, conclude Dadati.

L’adesione al Patto regionale si inserisce in un’iniziativa più ampia che vede coinvolte numerose realtà del sistema Confcommercio lombardo. Il progetto, promosso da Regione Lombardia, punta infatti a mettere a sistema esperienze già consolidate e a rafforzare il ruolo delle imprese di prossimità e delle associazioni di categoria nella diffusione della lettura e nella crescita culturale delle comunità.