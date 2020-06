Confcommercio Lecco lancia l’iniziativa: “Io leggo di nuovo”

Progetto dell’associazione in favore delle librerie

L’obiettivo è quello di portare più persone in libreria

LECCO – “Io leggo di nuovo”. E’ questo il nome della campagna che Confcommercio Lecco ha voluto lanciare in favore delle librerie associate.

“L’obiettivo della iniziativa, nata all’interno della struttura dell’associazione, è quello di invogliare i lettori a tornare nelle nostre librerie – sottolinea il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati – Durante il lockdown sono state chiuse, così come numerose altre attività, e ancora oggi vi è ancora una certa diffidenza nel ritornare a frequentare questi luoghi. Ecco perchè abbiamo pensato a ‘Io leggo di nuovo’ che vuole offrire uno spazio di visibilità alle nostre librerie associate per ‘pubblicizzare’ le nuove uscite e per invitare le persone a ‘riappropriarsi’ di uno spazio importante”.

La campagna vedrà alternarsi i librai e i titolari delle attività, fotografati fuori o all’interno della propria libreria con un romanzo o un volume che vogliono consigliare.

L’obiettivo, come detto, è quello di cercare di portare più persone in libreria. Confcommercio Lecco pubblicherà le foto sui propri canali social dando vita a una sorta di album: l’idea è di raccogliere e diffondere 2/3 foto-consiglio alla settimana nei mesi di giugno e luglio. Una carrellata arricchita da qualche spunto sul libro stesso o sull’autore con indicazioni relative a dove poterlo acquistare. Un modo anche per fidelizzare gli utenti e per fare tornare a vivere le librerie.

Per le attività che non avessero ancora aderito è possibile comunicare la propria partecipazione contattando Confcommercio Lecco (tel. 0341356911) o inviando una email all’indirizzo p.panzeri@ascom.lecco.it.